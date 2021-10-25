Рейтинговое агентство «Эксперт РА» подтвердило рейтинг кредитоспособности Алтайкапиталбанка на уровне «ruBB-» со «стабильным» прогнозом, говорится в сообщении агентства.

В «Эксперт РА» пояснили, что рейтинг Алтайкапиталбанка обусловлен слабыми рыночными позициями, приемлемым качеством активов, адекватной ликвидной позицией, приемлемым запасом по капиталу при высокой способности к его генерации, а также консервативной оценкой корпоративного управления.

Слабая оценка рыночных позиций обусловлена незначительными конкурентными позициями банка на банковском рынке РФ. Концентрация деятельности на одном регионе рассматривается агентством в качестве одного из основных рисков бизнес-профиля в силу ограниченного потенциала банка по масштабированию, а также возможного давления на финансовый результат при ухудшении конъюнктуры в домашнем регионе. Вместе с тем наблюдается умеренно высокая отраслевая концентрация портфеля кредитов юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям (на 1 сентября 2021 года доля ссуд, выданных заемщикам, занятым в сфере строительства, составила порядка 22% кредитов юрлицам и ИП).

В агентстве полагают, что Алтайкапиталбанк имеет комфортные показатели достаточности собственных средств, а также адекватную устойчивость капитала к реализации кредитных рисков. Агентство позитивно оценивает высокий уровень эффективности деятельности, что позволяет банку поддерживать комфортный запас капитала при регулярной выплате дивидендов.

На ссуды юрлицам и индивидуальным предпринимателям, представленные в основном задолженностью малого бизнеса, приходится порядка 64% валовых активов на 1 сентября 2021 года, на кредитный портфель ссуд физлицам — около 4% валовых активов. Агентство отмечает приемлемое качество кредитного портфеля юрлицам и индивидуальным предпринимателям, что связано в том числе с практикой цессий проблемных ссуд, и невысокое качество портфеля физлицам.

Адекватная ликвидная позиция обусловлена высоким запасом балансовой ликвидности. Ресурсная база характеризуется умеренным уровнем зависимости от средств физлиц, стоимость привлечения данных средств оценивается как адекватная.

«Качество корпоративного управления в целом соответствует масштабам и направлениям деятельности банка. Однако агентство отмечает недостаточную степень независимости топ-менеджмента от собственников банка, что повышает вероятность оказания влияния на принятие управленческих решений», — сказано в комментарии «Эксперт РА».

В агентстве пояснили, что «стабильный» прогноз предполагает высокую вероятность сохранения рейтинга на текущем уровне в среднесрочной перспективе.