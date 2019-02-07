Обслуживание карты Тип карты Мир Классическая Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Cash Back от 2 до 5% 5% за покупки в сети АЗС/АЗК АО "РН-Москва";

2% при оплате топлива и сопутствующих товаров в сети прочих АЗС / АЗК ПАО "НК "Роснефть" макс. сумма возврата - 3 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете ежемесячная капитализация 4% Выпуск и обслуживание 0 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - первые 4 операции за месяц, далее 1%, мин. 125 руб. (0% в банкоматах Дальневосточного Банка и Банка Уралсиб) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 125 руб. (0% в ПВН Дальневосточного Банка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 200 000 руб. в день, до 600 000 руб. (до 600 000 руб. в устройствах банка и Дальневосточного Банка и Банка Уралсиб) в месяц (установка индивидуальных лимитов активности - бесплатно) Дополнительная информация конвертация - по курсу банка;

плата за неразрешенный овердрафт - 40% годовых;

СМС-информирование - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию (бесплатно в банкоматах Дальневосточного Банка) Требования к держателю карты Возраст от 14 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатные выпуск и обслуживание карты;

плата за СМС-информирование не взимается;

начисление процентов на остаток;

наличие cash back;

бесплатное снятие в банкоматах сторонних банков (первые 4 операции в месяц) Особые ограничения карта предоставляется лицам, имеющим право на получение пенсии (по старости, случаю потери кормильца, инвалидности и пр.), предоставляющим документ, подтверждающий право на получение пенсии; карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы «Мир»

Дата актуализации 07.02.2019 10:35 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.