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Бесплатные дебетовые карты в Промсвязьбанке

Банк: Промсвязьбанк
Найдена 1 дебетовая карта
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
5% 0 - 1 788 есть
  • другое
  • супермаркеты
  • заправки

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Отзывы

ответ
Оценка: 5 Проверяется
Да, мой вопрос решился за один визит, чему я очень рад.  Раньше обращался для получения карты МИР. При этом мне оставили старую карту, которой я пользуюсь дополнительно... Весь отзыв
Рекомендую всем!
Оценка: 5 Проверяется
Здравствуйте, являюсь постоянным клиентом Хоум кредит банка, отличный банк,очень удобный для покупок в рассрочку,так же очень отличная кридитная карта "свобода" для любых покупок у... Весь отзыв
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Бесплатные дебетовые карты в Промсвязьбанке в городах:

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Пластик, о котором идет речь, считается одним из наиболее распространенных банковских продуктов. Чаще всего его используют в следующих целях:

  • оплата товаров и услуг;
  • совершение онлайн-покупок;
  • снятие наличных в банкоматах;
  • перевод денег с одного счета на другой.

    • Он обеспечивает удобное и безопасное выполнение востребованных финансовых операций.

    Сколько стоит получение?

    В какую сумму обойдется выпуск пластика — вопрос, который интересует многих потенциальных клиентов банка. Обычно получить такую карточку можно бесплатно, причем за первый год обслуживания платить тоже не надо. Комиссия взимается за второй и последующие годы.

    Важная информация на Banki.ru

    На этой странице сайта вы можете ознакомиться со всеми предложениями, которые действуют в настоящее время. Рекомендуем внимательно изучить характеристики каждой программы, обратив внимание на следующие характеристики:

  • стоимость годового обслуживания;
  • проценты, начисляемые на остаток;
  • услуга Cash Back;
  • наличие или отсутствие различных бонусов;
  • уровень популярности.

    • Предложения можно сортировать по любому из этих критериев. Благодаря этой функции вы не пропустите наиболее выгодные варианты.

    Информацию для размышлений можно найти и в отзывах, оставленных клиентами банка. Это люди, которые пользовались теми или иными продуктами и решили поделиться собственным опытом.

    Чтобы оформить заявку, нет необходимости выходить из дома или отпрашиваться с работы и ехать в банковское отделение. Нажмите соответствующую кнопку, и система автоматически перенаправит вас на страницу с размещенной на ней формой заявления. Отправьте заполненный документ в электронном виде, и через некоторое время вас уведомят о принятом решении телефонным звонком или посредством SMS.

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