Бесплатные дебетовые карты в Промсвязьбанке

Планируете получить дебетовую карту Промсвязьбанка? Онлайн-сервис Banki.ru предлагает полезную информацию, которая поможет вам определиться с выбором. Наш сайт доступен круглосуточно, а все сведения регулярно проверяются в автоматическом режиме и при необходимости обновляются, что гарантирует их точность и актуальность.

Пластик, о котором идет речь, считается одним из наиболее распространенных банковских продуктов. Чаще всего его используют в следующих целях:

оплата товаров и услуг;

совершение онлайн-покупок;

снятие наличных в банкоматах;

перевод денег с одного счета на другой.

Он обеспечивает удобное и безопасное выполнение востребованных финансовых операций.

Сколько стоит получение?

В какую сумму обойдется выпуск пластика — вопрос, который интересует многих потенциальных клиентов банка. Обычно получить такую карточку можно бесплатно, причем за первый год обслуживания платить тоже не надо. Комиссия взимается за второй и последующие годы.

Важная информация на Banki.ru

На этой странице сайта вы можете ознакомиться со всеми предложениями, которые действуют в настоящее время. Рекомендуем внимательно изучить характеристики каждой программы, обратив внимание на следующие характеристики:

стоимость годового обслуживания;

проценты, начисляемые на остаток;

услуга Cash Back;

наличие или отсутствие различных бонусов;

уровень популярности.

Предложения можно сортировать по любому из этих критериев. Благодаря этой функции вы не пропустите наиболее выгодные варианты.

Информацию для размышлений можно найти и в отзывах, оставленных клиентами банка. Это люди, которые пользовались теми или иными продуктами и решили поделиться собственным опытом.

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