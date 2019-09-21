Бесплатные дебетовые карты в Росбанке

Дебетовая карта — широко распространенный банковский продукт. Ее характерные особенности — удобство и простота использования, надежность, безопасность совершаемых с ее помощью финансовых операций. Ее используют, чтобы оплачивать товары и услуги, совершать покупки в онлайн-магазинах, переводить деньги с одного счета на другой, снимать наличные в банкоматах.

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стоимость годового обслуживания — как правило, выпуск и первые двенадцать месяцев бесплатны, а за второй и последующие годы взимается комиссия;

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