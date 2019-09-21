Бесплатные дебетовые карты в Росбанке

Банк: Росбанк
Найдено 10 дебетовых карт
Название, тип карты, банк * Проценты на остаток Стоимость обслуживания, ₽ Cash Back Бонусы Популярность**
Visa Unembossed Non-Personalized
Visa Classic
 нет 0 - 2 987 до 10%
  • для путешествий
50 заявок
Visa Gold
 нет 0 - 7 987 до 10%
  • для путешествий
2 заявки
Visa Signature
 нет 0 - 36 000 до 10%
  • для путешествий
Mastercard World Black Edition
 нет 0 - 36 000 есть нет
Mastercard Standard
 нет 0 - 2 388 есть нет
Visa Classic
Мир Классическая
нет 0 нет нет
Мир Премиальная
нет 0 - 5 988 нет нет
Мир Классическая
нет 0 - 2 388 нет нет
Мир Премиальная
нет 0 - 36 000 нет нет
Mastercard Gold
 нет 0 - 5 988 нет нет

* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

** Количество поданных заявок за последние 30 дней.

Предложения месяца

Мультикарта
ВТБ
до 9% годовых
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Купил - Накопил
Таврический Банк
до 8% годовых
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Citi Priority
Ситибанк
cash back до 10%
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Умная карта
Газпромбанк
cash back до 15%
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Отзывы

Супер оперативное и неожиданно приятное решение
Оценка: 5 Проверяется
Супер оперативное и неожиданно приятное решениеВ 18.02.2019 при открытии вклада сотрудник банкапредложила открыть карту Халва и рассказал о возможности  повысить
 ... Весь отзыв
Прекрасная работа контактного центра.
Оценка: 5 Проверяется
Помогли в течении часа. Сотрудник всё выслушал и помог о всеми вопросами. Очень надеюсь так будут работать все банки.
Ну и качество звука хорошо, а то обычно как в ведро слышно... Весь отзыв
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Бесплатные дебетовые карты в Росбанке в городах:

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Дебетовая карта — широко распространенный банковский продукт. Ее характерные особенности — удобство и простота использования, надежность, безопасность совершаемых с ее помощью финансовых операций. Ее используют, чтобы оплачивать товары и услуги, совершать покупки в онлайн-магазинах, переводить деньги с одного счета на другой, снимать наличные в банкоматах.

Большой выбор предложений от Росбанка

Онлайн-сервис Banki.ru предоставляет возможность ознакомиться с актуальными программами от заслуживающей доверия кредитно-финансовой организации. На этой странице нашего сайта собрана актуальная и достоверная информация, которая регулярно проверяется в автоматическом режиме и при необходимости корректируется. Вы можете изучить условия каждого предложения, чтобы сделать взвешенный выбор и найти вариант с наиболее выгодными условиями.

С чего начать поиск?

Специалисты рекомендуют внимательно изучить основные характеристики:

  • стоимость годового обслуживания — как правило, выпуск и первые двенадцать месяцев бесплатны, а за второй и последующие годы взимается комиссия;
  • проценты, начисляемые на остаток;
  • наличие или отсутствие опции Cash Back;
  • бонусная программа и ее особенности (если предусмотрена);
  • степень популярности.

    • Функция сортировки позволяет сэкономить время и упростить поиск. С ее помощью можно ранжировать программы по любому из перечисленных выше критериев. Варианты, максимально соответствующие вашим предпочтениям, поднимутся при этом в верхнюю часть таблицы, где вы их точно не пропустите.

    Как связаться с банком?

    Сайт дает возможность не только найти подходящее предложение, но и отправить заявку на получение пластика. Для этого:

  • нажмите соответствующую кнопку рядом с выбранным вариантом;
  • заполните онлайн-форму, размещенную на открывшейся странице;
  • проверьте точность указанных сведений;
  • нажмите кнопку «Отправить».

    • Специалисты банка рассмотрят заявление, примут решение и уведомят вас о нем по телефону — звонком или СМС.

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