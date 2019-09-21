Бесплатные дебетовые карты в Росбанке

|Название, тип карты, банк *
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания, ₽
|Cash Back
|Бонусы
|Популярность**
|нет
|0 - 2 987
|до 10%
|
|
50 заявок
|
Visa Gold
|нет
|0 - 7 987
|до 10%
|
|
2 заявки
|
Visa Signature
|нет
|0 - 36 000
|до 10%
|
|
Mastercard World Black Edition
|нет
|0 - 36 000
|есть
|нет
|
|
Mastercard Standard
|нет
|0 - 2 388
|есть
|нет
|
|
Visa Classic
|нет
|0
|нет
|нет
|
|нет
|0 - 5 988
|нет
|нет
|
|нет
|0 - 2 388
|нет
|нет
|
|нет
|0 - 36 000
|нет
|нет
|
|
Mastercard Gold
|нет
|0 - 5 988
|нет
|нет
|
* Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
** Количество поданных заявок за последние 30 дней.
Дебетовая карта — широко распространенный банковский продукт. Ее характерные особенности — удобство и простота использования, надежность, безопасность совершаемых с ее помощью финансовых операций. Ее используют, чтобы оплачивать товары и услуги, совершать покупки в онлайн-магазинах, переводить деньги с одного счета на другой, снимать наличные в банкоматах.
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