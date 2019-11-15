ОТП Максимум от ОТП Банка
- стоимость обслуживания до 1 188 ₽
- cash back до 15%
- начисление процентов на остаток
|Тип карты
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|Технологические особенности
|
|Cash Back
|
от 1 до 15%
|Начисление процентов на остаток средств на счете
|
до 7%
проценты начисляются в зависимости от суммы остатка на счете:
|Выпуск и годовое обслуживание
|
до 1 188 ₽
99 руб. - ежемесячная комиссия за обслуживание, плата не взимается при выполнении одного из условий:
|Снятие наличных в банкоматах банка
|
0%
|Снятие наличных в ПВН банка
|
0%
|Снятие наличных в банкоматах других банков
|
|Снятие наличных в ПВН других банков
|
|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 700 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
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|Дата актуализации
|15.11.2019 13:38
|Возраст
|от 18 до 90 лет
|Регистрация
|
в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|15.11.2019 13:38
|Плюсы
|
|Особые ограничения
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|Дата актуализации
|15.11.2019 13:38
Предложения месяца
- Адрес
- 125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 2
- ОГРН
- 1027739176563
- Сайт
- www.otpbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-55-55 — единая справочная служба
Дебетовая карта "ОТП Максимум"
Банковские карты условно делятся на две большие группы: кредитные и дебетовые. Не все потребители до конца понимают, что именно собой представляет вторая разновидность. Если отвечать вкратце: на счете дебетовой карты хранятся только собственные средства держателя, а потратить он может столько, сколько там имеется в данный момент.
Особенности продукта
Итак, дебетовая карточка — универсальный платежный инструмент, при помощи которого можно осуществлять различные операции безналичным способом.
Она отличается от кредитки тем, что для последней устанавливается лимит, в пределах которого оплачиваются товары и услуги. В сущности, клиент берет банковский займ, но в несколько отличающейся форме. За пользование пластиком он возвращает проценты.
На ДК размещаются личные деньги, и распоряжаться ими человек может так, как ему угодно. Единственное, что он оплачивает — обслуживание инструмента по тарифу, установленному его банком.
Как получить
Какими способами можно заказать карту ОТП Максимум ОТП Банка:
- лично обратившись в отделение выбранной финансовой организации и подав соответствующее заявление;
- оставив анкету на официальном портале банка-эмитента.
Сегодня многие ФО даже высылают карточки почтой.
Зарплатному клиенту для оформления заказа не нужно делать ничего. Все берет на себя фирма-работодатель, а доставку осуществляет сотрудник курьерской службы.
Еще один вариант — получение кредитки. Нередко вместе с ней потребителю в качестве презента предоставляют совершенно бесплатную дебетовку.
Разновидности
Какими бывают ОТП Максимум карты ОТП Банка:
- Зарплатными. Компания заключает договор с ФО.
- Моментальными. Неименной пластик, оформляемый по паспорту максимум за 15 минут.
- Visa, MasterCard и т. д. Название платежной системы указывается на самом инструменте. Выбирает ее клиент.
Что можно делать
Данный платежный инструмент позволяет своему владельцу осуществлять следующие манипуляции:
- снятие и внесение на счет наличных через банкоматы;
- перечисление денег через собственный аккаунт;
- оплата покупок в магазинах, точках общественного питания, прочих местах;
- оплата товаров и услуг в онлайн-магазинах.
Выбирать конкретную карточку проще всего вместе с Banki.ru. Информация по разным продуктам здесь упорядочена, она выводится на одну страницу, поэтому посетителю удобно сразу просматривать и сопоставлять основные характеристики. Такая схема действий позволяет мгновенно выделить подходящую карту ОТП Максимум по условиям, бонусам и ограничениям, а затем нажать кнопку «Онлайн-заявка», чтобы перейти к следующему этапу.