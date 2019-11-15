ОТП Максимум от ОТП Банка

Mastercard World «ОТП Максимум» — ОТП Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания до 1 188 ₽
  • cash back до 15%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Mastercard World
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
  • Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 1 до 15%
  • 5% от покупок в категориях "Каршеринг", "Такси", "Транспорт", "Кино", "Развлечения", "Аптеки";
  • 15% от покупок в категории "Подарки";
  • 1% от остальных покупок;
  • мин. 200 руб., макс. 3 000 руб.
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 7%

проценты начисляются в зависимости от суммы остатка на счете:

  • 0% - до 500 руб.;
  • 5% годовых - от 500 до 1 500 000 руб.;
  • 7% годовых - свыше 1 500 000 руб.
Выпуск и годовое обслуживание
до 1 188 ₽

99 руб. - ежемесячная комиссия за обслуживание, плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • при сумме покупок по карте на сумму от 5 000 руб. в месяц;
  • при неснижаемом остатке на карте от 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка

0%
Снятие наличных в ПВН банка

0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - при снятии до 30 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 30 000 руб.
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% - при снятии до 30 000 руб.;
  • 1,5%, мин. 150 руб. - при снятии свыше 30 000 руб.
Лимиты по операциям снятие наличных: до 300 000 руб. в день, до 700 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • конвертация - по курсу банка;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 49% годовых;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 39 руб. за операцию;
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • не именная карта, выдается в момент обращения
Дата актуализации 15.11.2019 13:38
Возраст от 18 до 90 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Дата актуализации 15.11.2019 13:38
Плюсы
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на счете;
  • возможность бесплатного обслуживания;
  • возможно оформление карты клиентам с 14 лет при согласии родителей
Особые ограничения
  • в случае, если в течение календарного месяцамакс. остаток на счете на конец какого-либо операционного дня превысил 10 000 000 руб., указанные выше правила не применяются и процентная ставка за соответствующий календарный месяц составит 0,1 % годовых
Дата актуализации 15.11.2019 13:38
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «ОТП Максимум» в 111 городах России
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Справочная информация
АО «ОТП Банк»
Адрес
125171, г. Москва, Ленинградское ш., д. 16а, стр. 2
ОГРН
1027739176563
Сайт
www.otpbank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 15
Банкоматы 16
посмотреть на карте
Телефоны
8 800 100-55-55 — единая справочная служба

Дебетовая карта "ОТП Максимум"


Банковские карты условно делятся на две большие группы: кредитные и дебетовые. Не все потребители до конца понимают, что именно собой представляет вторая разновидность. Если отвечать вкратце: на счете дебетовой карты хранятся только собственные средства держателя, а потратить он может столько, сколько там имеется в данный момент.

Особенности продукта

Итак, дебетовая карточка — универсальный платежный инструмент, при помощи которого можно осуществлять различные операции безналичным способом.

Она отличается от кредитки тем, что для последней устанавливается лимит, в пределах которого оплачиваются товары и услуги. В сущности, клиент берет банковский займ, но в несколько отличающейся форме. За пользование пластиком он возвращает проценты.

На ДК размещаются личные деньги, и распоряжаться ими человек может так, как ему угодно. Единственное, что он оплачивает — обслуживание инструмента по тарифу, установленному его банком.

Как получить

Какими способами можно заказать карту ОТП Максимум ОТП Банка:

  • лично обратившись в отделение выбранной финансовой организации и подав соответствующее заявление;
  • оставив анкету на официальном портале банка-эмитента.

Сегодня многие ФО даже высылают карточки почтой.

Зарплатному клиенту для оформления заказа не нужно делать ничего. Все берет на себя фирма-работодатель, а доставку осуществляет сотрудник курьерской службы.

Еще один вариант — получение кредитки. Нередко вместе с ней потребителю в качестве презента предоставляют совершенно бесплатную дебетовку.

Разновидности

Какими бывают ОТП Максимум карты ОТП Банка:

  • Зарплатными. Компания заключает договор с ФО.
  • Моментальными. Неименной пластик, оформляемый по паспорту максимум за 15 минут.
  • Visa, MasterCard и т. д. Название платежной системы указывается на самом инструменте. Выбирает ее клиент.

Что можно делать

Данный платежный инструмент позволяет своему владельцу осуществлять следующие манипуляции:

  • снятие и внесение на счет наличных через банкоматы;
  • перечисление денег через собственный аккаунт;
  • оплата покупок в магазинах, точках общественного питания, прочих местах;
  • оплата товаров и услуг в онлайн-магазинах.

Выбирать конкретную карточку проще всего вместе с Banki.ru. Информация по разным продуктам здесь упорядочена, она выводится на одну страницу, поэтому посетителю удобно сразу просматривать и сопоставлять основные характеристики. Такая схема действий позволяет мгновенно выделить подходящую карту ОТП Максимум по условиям, бонусам и ограничениям, а затем нажать кнопку «Онлайн-заявка», чтобы перейти к следующему этапу.

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