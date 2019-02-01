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Дебетовые карты в Ситибанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Ситибанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

8 дебетовых карт

Mastercard World Black Edition «Citi Priority» — Ситибанк
Citi Priority
Mastercard World Black Edition
31 заявка за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 8% 0 - 15 000 нет нет
Mastercard World — Ситибанк
CitiOne Plus
Mastercard World
7 заявок за 30 дней
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 2 500 нет нет
Mastercard World Elite «Сitigold» — Ситибанк
CitiGold
Mastercard World Elite
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 8% 0 - 33 600 нет нет
Mastercard World — Ситибанк
CitiOne
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 - 3 000 нет нет
Mastercard World Black Edition «Citi Priority» — Ситибанк
Зарплатная Гуру
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4,75% 0 - 15 000 нет нет
Mastercard World — Ситибанк
Зарплатная Профессионал
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 7% 0 - 2 500 нет нет
Mastercard World — Ситибанк
Зарплатная Специалист
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 2 500 нет нет
Mastercard World Black Edition «Citi Priority» — Ситибанк
Зарплатная Эксперт
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 8% 0 - 15 000 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Ситибанка

Оценка: 5 Проверяется
Всегда доброжелательное, внимательное отношение к клиенту. Помогут советом и дадут консультацию, предложат возможное решение возникшего вопроса. Сегодня в очередной раз в этом... Весь отзыв
Оценка: 5 Проверяется
с Сити с 2010г. Через несколько лет я стал Ситиголд.У меня появился персональный менеджер женщина Зульфия Вер-на. устраивала круглый стол нагоняла в переговорную кучу народу... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день. Хочу выразить благодарность специалисту Уральского филиала Нине за ее профессионализм, качественное и оперативное решение вопросов клиентов. Обратился в отделение за... Весь отзыв
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