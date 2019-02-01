Оценка: Проверяется
Дебетовые карты в Ситибанкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Ситибанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
8 дебетовых карт
Citi Priority
Mastercard World Black Edition
31 заявка за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 8%
|0 - 15 000
|нет
|нет
CitiOne Plus
Mastercard World
7 заявок за 30 дней
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0 - 2 500
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 8%
|0 - 33 600
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 500 - 3 000
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|4,75%
|0 - 15 000
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 7%
|0 - 2 500
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 2 500
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 8%
|0 - 15 000
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Ситибанка
Оценка: 5 Проверяется
с Сити с 2010г. Через несколько лет я стал Ситиголд.У меня появился персональный менеджер женщина Зульфия Вер-на. устраивала круглый стол нагоняла в переговорную кучу народу... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день. Хочу выразить благодарность специалисту Уральского филиала Нине за ее профессионализм, качественное и оперативное решение вопросов клиентов. Обратился в отделение за... Весь отзыв
29 013
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