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Дебетовые карты в Первом Дортрансбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Первом Дортрансбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Mastercard Standard — Первый Дортрансбанк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 0,5% 250 нет нет
MasterCard Gold — Первый Дортрансбанк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 0,5% 750 есть нет
Дебетовая Золотая корона
Золотая Корона
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 0,5% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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