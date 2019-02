Справка Banki.ru

Банк был основан в октябре 1995 года в Кирове под наименованием ОАО «Первый акционерный коммерческий дорожно-транспортный банк». В 1997 году перерегистрирован в ЗАО. Учредителями выступали несколько дорожно-строительных и мостостроительных организаций, в том числе Кировское государственное областное управление автомобильных дорог, ТОО ПКП «Вятка-мост», ЗАО «Вятские автомобильные дороги». Эти же предприятия формировали основу клиентской базы кредитной организации. В октябре 2004 года банк вошел в систему страхования вкладов физических лиц. В феврале 2016 года организационно-правовая форма была изменена на акционерное общество.

На текущий момент основными бенефициарами банка являются председатель совета директоров и экс-председатель правления Владимир Саблин (61,16%) и его супруга, член совета директоров Екатерина Саблина (14,11%). Также через кировское авиастроительное предприятие АО «Лепсе» по сложной схеме банком владеют следующие бенефициары: Мария Клокова (4,41%), АО «Лепсе» через АО «Лепсе Чек» (3,54%), член совета директоров Геннадий Мамаев (2,36%), Сергей Лаптев (2,03%), Галина Зазирная (0,80%), Борис Карпман (0,75%), миноритарии (3,4%). Правительство Кировской области в лице Министерства транспорта Кировской области контролирует 3,15% акций общества, Григорий Акимкин через ООО «Мегаполис» — 1,50%, акционеры-миноритарии — 1,86%.

Сеть продаж банка, помимо головного офиса, включает в себя четыре дополнительных офиса и одну операционную кассу вне кассового узла. Все подразделения расположены в Кирове. Банкоматная сеть насчитывает 13 собственных устройств. Численность персонала на 1 января 2017 года составляла 86 человек (по данным отчетности МСФО за 2016 год).

Всего в банке обслуживается около 3 тыс. предприятий и 12 тыс. физических лиц. В состав клиентской базы входят, по данным банка, мостостроительные организации, производственные предприятия, крупнейшие операторы на рынке продовольствия, автошин, снегоходной техники в Кирове, представители малого бизнеса. В числе клиентов АО «Лепсе», ООО ПКП «Вятка-мост», ООО «Виадук», ОАО ПКП «Алмис», ООО «Мост-Реконструкция», ООО «Кировский НИиПИ лесной промышленности», ОАО «Завод полимерных изделий».

Физическим лицам предлагается линейка вкладов, внесение ежемесячных ипотечных платежей, оплата коммунальных и других услуг, РКО, пластиковые карты (MasterCard и «Золотая Корона»), денежные переводы («Золотая Корона», Blizko, Western Union, UNIStream), сейфовые ячейки, валютно-обменные операции, интернет-банк «ДТБ.Online».

Корпоративным клиентам доступны РКО, корпоративные карты, кредитование (в том числе продукты для малого бизнеса, тендерное кредитование и кредитование предприятий, выполняющих госзаказы), банковские гарантии и аккредитивы, инкассо, поддержка экспортно-импортных операций, операции с векселями банка, корпоративные депозиты, интернет-банкинг, зарплатные проекты (на базе банковских карт MasterCard и «Золотая Корона»), сейфовые ячейки.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 1,8% (или 34 млн рублей), составив 2 млрд рублей на 01.03.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема выданных МБК и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 47,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 47,2% до 47,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 14,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 29,2% до 26,6%, при этом их номинальный объем сократился на 42,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 342 млн рублей, с начала года данный показатель увеличился на 0,3% (или 1 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 17,4% и 82,6% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 28,76% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 36% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 76,3% и 23,7% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 35,6% до 36%, при этом их номинальный объем увеличился на 19,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 25% до 21,6%, при этом их номинальный объем сократился на 57,5 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 15,7% до 19%, при этом их номинальный объем увеличился на 70 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 13,3% до 14%, при этом их номинальный объем увеличился на 18,5 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 4,9% до 4,8%, при этом их номинальный объем сократился на 29 тыс. рублей;

• доля прочих активов сократилась c 5,6% до 4,6%, при этом их номинальный объем сократился на 16,7 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 706,4 млн рублей. С начала года его объем увеличился на 19,7 млн рублей (или 2,9%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 91,8%. Кредитный портфель преимущественно краткосрочный: доля кредитов, выданных на срок менее одного года, составляет 51,8%. Согласно данным промежуточной отчетности по РСБУ за 9 месяцев 2017 года, 88% выданных ссуд банк относил к I и II категориям качества, 71,3% кредитов были обеспечены залогом недвижимости. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 3,8% до 7,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 15,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 1,2 млрд рублей (167,7% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 372,1 млн рублей, из которых 370 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 132,8 млн рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 17,4 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 4,5 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Саблин (председатель), Геннадий Мамаев, Виктор Рябенко, Александра Саблина, Екатерина Саблина, Владимир Скобёлкин, Станислав Скобелкин.

Правление: Владимир Скобёлкин (председатель), Станислав Ершов, Светлана Перевозчикова, Виталий Редкин (главный бухгалтер).

