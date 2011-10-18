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Дебетовые карты в банке «Левобережный»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Левобережный». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

14 дебетовых карт

Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 50 нет нет
Visa Classic — Левобережный
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 есть
  • для путешествий
доллар США нет 25 есть
  • для путешествий
евро нет 25 есть
  • для путешествий
MasterCard Gold — Левобережный
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 есть
  • для путешествий
доллар США нет 100 есть
  • для путешествий
евро нет 100 есть
  • для путешествий
Мир — Левобережный
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 есть нет
Visa Classic «ХК «Сибирь»» — Левобережный
Карта болельщика
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 0 есть
  • для путешествий
Mastercard Standard — Левобережный
Молодежная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 100 есть
  • для путешествий
MasterCard Gold — Левобережный
Молодежная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 200 есть
  • для путешествий
Мир — Левобережный
Молодежная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 есть нет
Мир — Левобережный
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 0 есть нет
Visa Gift — Левобережный
Подарочная
Visa Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Mastercard Standard — Левобережный
Практичная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 100 есть
  • для путешествий
MasterCard Gold — Левобережный
Практичная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 1 500 есть
  • для путешествий
Мир — Левобережный
Практичная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 4% 0 есть нет
Visa Classic «ХК «Сибирь»» — Левобережный
С логотипом ХК Сибирь
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 есть
  • для путешествий
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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