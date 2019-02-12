Обслуживание карты Тип карты Mastercard World Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (PayPass) Бонусы супермаркеты начисление баллов за безналичные покупки, которые в дальнейшем можно потратить на покупки во всех магазинах "О'кей" из расчета 1 балл = 1 руб. скидки: 150 приветственных баллов;

1 балл за каждые 100 руб. любых покупок;

за покупки в "О'кей" за каждые 100 руб.: 7 баллов при единовременной сумме покупки от 3 000 руб.; 5 баллов - от 1000 до 2999,99 руб.; 2 балла - до 999,99 руб.

макс. сумма вознаграждения - 3 000 баллов в месяц Выпуск и обслуживание 599 - 2 987 ₽ по 199 руб. в месяц за обслуживание пакета "Классический", плата не взимается при: совокупном среднемесячном остатке на счетах от 100 000 руб. и/или

сумме покупок по картам в пакете от 15 000,01 руб. по 599 руб. в год за обслуживание карты Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0,7%, мин. 29 руб.;

10% от суммы превышения 1 000 000 руб. в месяц и при снятии средств со сберегательного счета Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб.;

0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб. Лимиты по операциям снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (за 1 телефонный номер); первый месяц не взимается;

плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

экстренные перевыпуск карты за рубежом - 7 500 руб.;

возможно открытие до 2-х дополнительных банковских карт и до 3-х счетов (в рублях, долларах, евро и китайских юанях);

возможно открытие сберегательного счета с начислением 4% годовых в рублях, 0,1-0,15% годовых в долларах США, 0,01% годовых в евро Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бонусная программа Минусы наличие комиссии за получение наличных в ПВН банка;

взимание платы за обслуживание карты дополнительно к стоимости пакета услуг Особые ограничения открывается в пакете услуг "Классический";

возможно открытие сберегательного счета с начислением процентов на остаток Дата актуализации 12.02.2019 22:56 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.