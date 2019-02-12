Росбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
О'кей
MasterCard World «О’КЕЙ» — Росбанк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 599 до 2 987 ₽
- бонусная программа
Обслуживание карты
Тип карты
- Mastercard World
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (PayPass)
Бонусы
- супермаркеты
начисление баллов за безналичные покупки, которые в дальнейшем можно потратить на покупки во всех магазинах "О'кей" из расчета 1 балл = 1 руб. скидки:
- 150 приветственных баллов;
- 1 балл за каждые 100 руб. любых покупок;
за покупки в "О'кей" за каждые 100 руб.:
- 7 баллов при единовременной сумме покупки от 3 000 руб.;
- 5 баллов - от 1000 до 2999,99 руб.;
- 2 балла - до 999,99 руб.
макс. сумма вознаграждения - 3 000 баллов в месяц
Выпуск и обслуживание
599 - 2 987 ₽
по 199 руб. в месяц за обслуживание пакета "Классический", плата не взимается при:
- совокупном среднемесячном остатке на счетах от 100 000 руб. и/или
- сумме покупок по картам в пакете от 15 000,01 руб.
по 599 руб. в год за обслуживание карты
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 0,7%, мин. 29 руб.;
- 10% от суммы превышения 1 000 000 руб. в месяц и при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 200 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. ежемесячно (за 1 телефонный номер); первый месяц не взимается;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- экстренные перевыпуск карты за рубежом - 7 500 руб.;
- возможно открытие до 2-х дополнительных банковских карт и до 3-х счетов (в рублях, долларах, евро и китайских юанях);
- возможно открытие сберегательного счета с начислением 4% годовых в рублях, 0,1-0,15% годовых в долларах США, 0,01% годовых в евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бонусная программа
Минусы
- наличие комиссии за получение наличных в ПВН банка;
- взимание платы за обслуживание карты дополнительно к стоимости пакета услуг
Особые ограничения
- открывается в пакете услуг "Классический";
- возможно открытие сберегательного счета с начислением процентов на остаток
Дата актуализации
12.02.2019 22:56
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «О'кей» в 157 городах России
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77