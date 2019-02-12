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системы Мир Классическая

Дебетовая (неименная)

Мир Классическая — Росбанк
еще 1 карта
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • Мир Классическая — Росбанк
  • Visa Classic «No Name» — Росбанк
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • Apple Pay / Google Pay (Visa)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка
  • 1%, мин. 29 руб.;
  • 10% от суммы свыше 1 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1%, мин. 200 руб.;
  • 0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale
Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 100 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • экстренный перевыпуск карты за рубежом - 7 500 руб. (эквивалент)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатные выпуск и обслуживание карты
Минусы
  • наличие комиссии за снятие средств в кассах банка
Особые ограничения
  • в рамках пакета услуг "Простой" выпускается 1 основная банковская карта с открытием к ней 1-го счета
Дата актуализации
12.02.2019 23:42
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая (неименная)» в 157 городах России
52 982
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
Отделения и банкоматы
в вашем городе Москва
Отделения 48
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
(495) 789-88-77