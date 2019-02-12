Росбанк, дебетовая карта Все дебетовые карты банкасистемы Мир Классическая
Дебетовая (неименная)
Мир Классическая — Росбанкеще 1 карта
Основные характеристики
- стоимость обслуживания 0 ₽
- стоимость обслуживания 0 $
- стоимость обслуживания 0 €
Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
на выбор
- Visa Unembossed Non-Personalized
- Мир Классическая
Технологические особенности
- моментальная выдача карты
- технология 3D Secure
- чип
- Apple Pay / Google Pay (Visa)
Выпуск и обслуживание
0 ₽
Выпуск и обслуживание
0 $
Выпуск и обслуживание
0 €
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 1%, мин. 29 руб.;
- 10% от суммы свыше 1 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 200 руб.;
- 0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб.
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 100 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 1%, мин. 29 руб. (эквивалент);
- 10% от суммы свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 200 руб. (эквивалент);
- 0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 100 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
- 1%, мин. 29 руб. (эквивалент);
- 10% от суммы свыше 1 000 000 руб. (эквивалент) в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 1%, мин. 200 руб. (эквивалент);
- 0% в банкоматах банков-партнеров, банков группы Societe Generale
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 200 руб. (эквивалент)
Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 100 000 руб. в день, до 250 000 руб. в месяц (в эквиваленте)
Дополнительная информация
- СМС-информирование - 60 руб. (эквивалент) ежемесячно, начиная со 2-го месяца;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. (эквивалент) за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- экстренный перевыпуск карты за рубежом - 7 500 руб. (эквивалент)
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- бесплатные выпуск и обслуживание карты
Минусы
- наличие комиссии за снятие средств в кассах банка
Особые ограничения
- в рамках пакета услуг "Простой" выпускается 1 основная банковская карта с открытием к ней 1-го счета
Дата актуализации
12.02.2019 23:42
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая (неименная)» в 157 городах России
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77