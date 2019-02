Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в 1993 году под наименованием «Независимость». В кризисном 1998 году был перекуплен структурами промышленно-финансовой группы «Интеррос» и выступил в качестве бридж-банка для обанкротившегося Онэксим Банка Владимира Потанина и Михаила Прохорова. В 2002 году Росбанк присоединил к себе и инвестиционный банк МФК (также из группы «Интеррос»), а уже в 2003 году купил за 200 млн долларов США банковскую группу «ОВК» — крупнейшую на тот момент розничную группу в России. К июлю 2005 года консолидация бизнеса Росбанка и шести банков «ОВК» («Первое ОВК», «Центральное ОВК», «Поволжское ОВК», «Приволжское ОВК», «Сибирское ОВК», «Дальневосточное ОВК») успешно завершилась.

В середине 2006 года Потанин и Прохоров договорились о продаже 10% акций Росбанка французскому банку Societe Generale* (SG) за 317 млн долларов США с возможностью продажи еще 10%, которая была реализована уже в сентябре того же года; вдобавок французы получили опцион на право приобретения еще 30% плюс двух акций Росбанка. Рыночная стоимость бизнеса Росбанка была оценена с коэффициентом почти 4,2 к размеру собственного капитала кредитной организации, что пока является рекордом среди банков СНГ. В конечном итоге в феврале 2008 года SG все-таки увеличил свой пакет акций до контрольного (50% плюс одна акция).

В декабре 2013 года банк ВТБ, который к тому моменту контролировал около 9,99% акций Росбанка (через кипрскую Crinium Bay Holdings Ltd., ЗАО «ВТБ Капитал» и напрямую), сообщил о продаже своего пакета. Двумя месяцами ранее ВТБ подписал соответствующее рамочное соглашение с Societe Generale. В апреле 2014 года SG выкупила 7% акций Росбанка у зарегистрированной на Кипре Pharanco Holdings Co. Ltd. (конечный бенефициар — Владимир Потанин).

Таким образом, в настоящий момент французская банковская группа Societe Generale контролирует 99,95% акций Росбанка. Акционерам-миноритариям принадлежит 0,05% акций фининститута.

В сентябре 2008 года председателем правления Росбанка был назначен Владимир Голубков. 15 мая 2013 года Владимир Голубков был обвинен в вымогательстве 1,5 млн долларов США за смягчение условий погашения кредита компании бизнесмена Андрея Ковалева. 27 мая 2013 года Росбанк прекратил полномочия Голубкова в качестве председателя правления, и на эту должность был назначен Дмитрий Олюнин, ранее занимавший должность председателя правления ОАО «ТрансКредитБанк». В мае 2014 года Голубкова освободили из СИЗО в связи с истечением предельного срока содержания под стражей. По данным СМИ, в конце 2015 года уголовное дело в отношении Владимира Голубкова было закрыто с формулировкой «за отсутствием состава преступления».

На конец III квартала 2018 года сеть банка была представлена 349 офисами продаж (годом ранее — 357), оказывающими полный спектр услуг населению и организациям в 70 регионах РФ, а также дочерними банками «ДельтаКредит» и Русфинанс Банк. По последним доступным данным, численность персонала Росбанка составляла порядка 10 тыс. человек (без учета дочерних банков и компаний), на обслуживании числилось свыше 80 тыс. корпоративных клиентов и порядка 4,0 млн физических лиц. В числе крупных компаний-клиентов были замечены ВО «Алмазювелирэкспорт», «Газпром», ГМК «Норильский никель», ОАО «Силовые машины», СК «Согласие», ЗК «Полюс», «Седьмой континент», ОАО «Холдинг МРСК» и др. Ключевыми направлениями деятельности Росбанк называет розничный бизнес, обслуживание корпоративных клиентов, инвестиционно-банковские услуги, а также private banking. Общее количество банкоматов с учетом устройств всех участников группы SG составляло порядка 2,2 тыс. устройств.

Активы банка с начала 2018 года показали консервативный рост на 6,9%, превысив к 1 ноября отметку в 1 трлн рублей. В пассивах за указанный период основной прирост продемонстрировали вклады физических лиц, привлеченные МБК и остатки по счетам лоро, а также собственный капитал. На фоне прироста перечисленных статей обязательств не столь значительно выглядит погашение почти 20% выпущенных банком облигаций и небольшое сокращение объема средств корпоративных клиентов в результате погашения депозитов различной срочности. В активах основное увеличение продемонстрировали вложения в ценные бумаги (+50 млрд рублей, или +46,1%), чуть более скромный рост показал совокупный кредитный портфель (+32,3 млрд рублей, или +8,0%). В числе статей активов с отрицательной динамикой — высоколиквидные остатки и портфель выданных МБК, однако их сокращение несущественно на фоне совокупного прироста активов.

В структуре пассивов кредитного учреждения 37% на отчетную дату было представлено средствами на расчетных счетах и депозитах предприятий и организаций. Их объем с начала 2018 года сократился несущественно (-1,2%), однако в структуре средств наблюдались весьма заметные изменения: частичные погашения депозитов во всех диапазонах срочности и прирост остатков по расчетным счетам. Средства населения формируют порядка четверти пассивов и наполовину представлены остатками на текущих/карточных счетах, а в структуре вкладов преобладают ресурсы, привлеченные на сроки свыше полугода. Привлеченные МБК и остатки по счетам лоро в совокупности составляли 9,5% в пассивах, выпущенные облигации и векселя — 4,7%. Оставшаяся часть пассивов представлена собственным капиталом, его достаточность в соответствии с требованиями ЦБ РФ выполнялась с запасом (13,2% по нормативу Н1.0 при минимуме в 8%).

По состоянию на 30 сентября 2018 года в составе привлеченных МБК присутствовали субординированные займы от французской материнской структуры на общую сумму 29,2 млрд рублей (на начало 2018 года — 34,4 млрд с погашением в 2020—2023 годах). Клиентская база банка достаточно большая, главным образом представлена такими отраслями экономики, как финансовый сектор, производство и машиностроение, торговля, наука, образование и здравоохранение, недвижимость и строительство. Обороты по счетам корпоративных клиентов на протяжении рассматриваемого периода носили стабильный характер и составляли в среднем 3—4 трлн рублей ежемесячно.

Лидирующую позицию в структуре активов банка занимает кредитный портфель с долей в 43,2%, еще четверть формируют межбанковские кредиты, 15,6% — вложения в ценные бумаги, 5,0% — остатки высоколиквидных средств (преимущественно на корсчете в ЦБ и на счетах ностро у банков-нерезидентов), 3,9% — вложения в капиталы других организаций, 7,4% — основные средства и прочие активы.

Совокупный кредитный портфель с начала 2018 года увеличился на 8,0%, составив к 1 ноября 437,3 млрд рублей. Рост был обеспечен как ссудами предприятиям и организациям, формирующими две трети совокупного портфеля, так и розничными кредитами, на которые приходится оставшаяся треть портфеля.

Согласно промежуточной отчетности по РСБУ на 1 июля 2018 года, основная доля корпоративных кредитов приходилась на следующие отрасли экономики: обрабатывающие производства — 40,9%, оптовая и розничная торговля — 24,7%, прочие виды деятельности — 16,0%. Розничный портфель представлен преимущественно потребительскими ссудами, в меньшей степени — ипотекой. Уровень просроченной задолженности по кредитному портфелю несколько сократился с начала 2018 года и на 1 ноября составил 6,5% (против 7,5% на начало 2018 года). Норма резервирования по выданным кредитам полностью покрывает долю просрочки и на 1 ноября 2018 года составляла 7,3% (на начало 2018 года — 8,5%). Как и на начало 2018 года, уровень обеспечения ссуд залогом имущества составлял треть от совокупного кредитного портфеля.

Портфель ценных бумаг на 1 ноября 2018 года составил 158,4 млрд рублей, с начала года существенно вырос — на 46,1%. Практически полностью представлен вложениями в облигации, которые, в свою очередь, на 90% сформированы российскими госбумагами, что говорит о высоком качестве входящих в портфель инструментов. Еще чуть более 9% представлено облигациями кредитных учреждений.

Банк является активным участником рынка МБК, занимая позицию нетто-кредитора и размещая в последние годы порядка 1—2 трлн рублей ежемесячно. Также кредитная организация отличается крайне высоким уровнем активности на рынке конверсионных операций, выступает маркетмейкером со средними оборотами в 1—3 трлн рублей.

По итогам января — октября 2018 года банк получил прибыль в размере 10,0 млрд рублей (за аналогичный период 2017 года прибыль составила 6,2 млрд рублей). Чистая прибыль Росбанка за весь 2017 год составила 7,4 млрд рублей.

Совет директоров: Дидье Огель (председатель), Дюшоле Мари-Кристин, Ханна Лойкканен, Франсуаз Меркедаль-Деласаль, Паскаль Оже, Бенуа Оттенвелтер, Жан-Люк Парер, Сильви Ремон, Бернардо Санчес Инсера, Кристиан Шрик, Илья Поляков, Филипп Хейм.

Правление: Илья Поляков (председатель), Дени Арно, Улан Илишкин, Перизат Шайхина, Денис Сотин, Андре Марк Прудан-Токканье, Анн де Кушковски, Александр Овчинников.

* Societe Generale — одна из крупнейших в мире банковских групп, третий по размеру активов и объему выручки розничный банк Франции. Банк был основан в 1864 году во Франции. В настоящее время группа представлена в 67 странах, в ее подразделениях работает более 147 тыс. сотрудников, которые обслуживают порядка 31 млн клиентов. Societe Generale входит в «большую тройку» ведущих банков Франции. В РФ группа контролирует крупный универсальный Росбанк, розничные банки «ДельтаКредит» и «Русфинанс», компании «АЛД Автомотив» (операционный лизинг автомобилей и управление автопарком), SG Insurance (банковское страхование), ООО «РБ Лизинг» и «РБ Факторинг».

Активы SG, согласно консолидированной отчетности за первое полугодие 2018 года, составили 1,3 трлн евро, почти не изменившись в объеме с начала 2018 года. Капитал группы составил 63,4 млрд евро (+0,7% с начала 2018 года), чистая прибыль по итогам первого полугодия 2018 года — 2,0 млрд евро (1,8 млрд за аналогичный период 2017 года).

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

E-mail: balance@banki.ru