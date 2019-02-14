150 лет надежности
Росбанк,
Росбанк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD
Ставка
до 6,40%
Сумма
от 15 000 ₽
Срок
от 91 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 437 ₽
Ставка
6,4%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
|3 мес.
|6 мес.
|7 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|36 мес.
|от 15 000 ₽
|5,3
|5,5
|5,7
|6
|6,3
|6,4
|6,4
|6,4
|3 мес.
|6 мес.
|7 мес.
|9 мес.
|12 мес.
|18 мес.
|24 мес.
|36 мес.
|от 500 $
|—
|0,8
|—
|1
|1,2
|1,4
|1,5
|1,5
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Пополнение
- нет
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Увеличение ставки
-
возможно
при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях
- +0,1 п.п. при открытии вкладов в рублях через интернет-банк;
- +0,1 п.п. при наличии пенсионного удостоверения;
- 0,9 п.п. в рублях для клиентов, обслуживающихся в рамках пакета банковских услуг "Золотой"
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 01.02.2019 14:56
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «150 лет надежности» в 157 городах России
150 021
Справочная информация
ПАО «Росбанк»
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- ОГРН
- 1027739460737
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77
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Ставка в рублях 8,1% Ставка в долларах 4,05%
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|Макс. ставка, %
|Мин. сумма
|Прогрессивный
|7,7
|500 000 ₽
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|Премиум 150 лет надежности (в конце срока)
|7,5
|1 500 000 ₽
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|Премиум 150 лет надежности (ежемесячно)
|7
|1 500 000 ₽
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|Премиум Пополняемый
|6,3
|500 000 ₽
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|Пополняемый
|5,1
|15 000 ₽
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|Банкоматный
|5
|3 000 ₽
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|Управляемый
|4
|50 000 ₽
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