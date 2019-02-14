Параметры вклада Выплата процентов в конце срока на текущий счёт Капитализация нет Пополнение нет Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Увеличение ставки возможно при предъявлении пенсионного удостоверения или при других условиях +0,1 п.п. при открытии вкладов в рублях через интернет-банк;

+0,1 п.п. при наличии пенсионного удостоверения;

0,9 п.п. в рублях для клиентов, обслуживающихся в рамках пакета банковских услуг "Золотой"

Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 01.02.2019 14:56

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.