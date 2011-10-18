Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Эс-Би-Ай Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|8,08%
|50 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,5%
|1 000
|367 дней
|Евро
|0,6%
|1 000
|367 дней
|Японская иена
|0,5%
|100 000
|367 дней
|Фунт стерлингов
|0,4%
|1 000
|367 дней
|Швейцарский франк
|0,25%
|1 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,25%
|50 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,3%
|1 000
|367 дней
|Евро
|0,4%
|1 000
|367 дней
|Японская иена
|0,15%
|200 000
|367 дней
|Фунт стерлингов
|0,1%
|1 000
|367 дней
|Швейцарский франк
|0,05%
|1 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,5%
|50 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,4%
|1 000
|367 дней
|Евро
|0,5%
|1 000
|367 дней
|Японская иена
|0,4%
|200 000
|367 дней
|Фунт стерлингов
|0,3%
|1 000
|367 дней
|Швейцарский франк
|0,15%
|1 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,9%
|50 000
|367 дней
|
|Доллар США
|1,4%
|1 000
|367 дней
|Евро
|0,5%
|1 000
|367 дней
|Японская иена
|0,25%
|100 000
|367 дней
|Фунт стерлингов
|0,15%
|1 000
|367 дней
|Швейцарский франк
|0,1%
|1 000
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,3%
|30 000
|367 дней
|
|Доллар США
|2%
|500
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|7,5%
|30 000
|367 дней
|
|Доллар США
|2%
|500
|367 дней
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,35%
|50 000
|181 день
|
|Валюта
|Макс. ставка
|Сумма
|Срок
|Преимущества
|Российский рубль
|6,6%
|50 000
|181 день
|
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