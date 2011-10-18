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Вклады Эс-Би-Ай Банка

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Выгодные процентные ставки по рублевым и валютным депозитам физическим лицам, все виды вкладов Эс-Би-Ай Банка можно открыть в отделениях или оставить заявку онлайн

8 вкладов
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 8,08% 50 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 1,5% 1 000 367 дней
Евро 0,6% 1 000 367 дней
Японская иена 0,5% 100 000 367 дней
Фунт стерлингов 0,4% 1 000 367 дней
Швейцарский франк 0,25% 1 000 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,25% 50 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
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Доллар США 1,3% 1 000 367 дней
Евро 0,4% 1 000 367 дней
Японская иена 0,15% 200 000 367 дней
Фунт стерлингов 0,1% 1 000 367 дней
Швейцарский франк 0,05% 1 000 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,5% 50 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
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Доллар США 1,4% 1 000 367 дней
Евро 0,5% 1 000 367 дней
Японская иена 0,4% 200 000 367 дней
Фунт стерлингов 0,3% 1 000 367 дней
Швейцарский франк 0,15% 1 000 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,9% 50 000 367 дней
  • выплата процентов в конце срока
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Доллар США 1,4% 1 000 367 дней
Евро 0,5% 1 000 367 дней
Японская иена 0,25% 100 000 367 дней
Фунт стерлингов 0,15% 1 000 367 дней
Швейцарский франк 0,1% 1 000 367 дней
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Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,3% 30 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2% 500 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 7,5% 30 000 367 дней
  • выплата процентов ежемесячно
  • капитализация процентов по выбору клиента ежемесячно
  • возможно пополнение
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Доллар США 2% 500 367 дней
Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,35% 50 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Валюта Макс. ставка Сумма Срок Преимущества
Российский рубль 6,6% 50 000 181 день
  • выплата процентов в конце срока
  • капитализация процентов ежемесячно
  • возможно частичное снятие
  • возможно пополнение
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Все ставки
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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