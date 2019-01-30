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ООО «Эс-
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Эс-
Эс-
Инвестиционная финансовая компания «МЕТРОПОЛЬ», ставшая участником Эс-
Использование передового опыта в области финансовых инноваций японских партнеров наряду с местной экспертизой позволило Эс-
Простота, мобильность, надежность и прозрачность — вот ключевые характеристики продуктов и услуг, предоставляемых Эс-
Эс-
Банк был зарегистрирован в 1994 году в виде товарищества с ограниченной ответственностью под наименованием «Обибанк» (Объединенный Инвестиционный Банк). Его учредителями выступили Агропромбанк, Мосбизнесбанк, Промстройбанк, Сбербанк, Токобанк, банк «Империал» и «Росгосстрах». В 2002 году банк был продан инвестиционно-финансовой компании «Метрополь»*. В августе 2005 года вошел в систему страхования вкладов.
В 2010 году ИФК «Метрополь» и ее основной бенефициар Михаил Слипенчук (президент Федерации кёкусинкай карате-до России и Фонда развития боевых искусств) объявили о намерении найти иностранных инвесторов для вхождения в капитал банка. В середине 2010 года группа сообщила о достижении договоренности с японским финансовым холдингом SBI Holdings** о продаже 50% долей банка. Сделка была завершена в июне 2011 года. В январе 2013 года кредитная организация увеличила уставный капитал на 32% — до 1,2 млрд рублей, провела ребрендинг и сменила наименование на ООО «КБ «ЯР-Банк» (Японско-Российский Банк). В феврале 2018 года наименование банка было изменено на ООО «Эс-
До лета 2017 года конечными бенефициарами банка выступали Михаил Слипенчук (50%, напрямую и через ООО «ИФК «Метрополь») и SBI Holdings, Inc (49,5%), а также Алексей Корнилов (0,5%).
С августа 2017 года SBI Holdings, Inc. выступает единственным участником банка, владеющим 100% долей в его уставном капитале. В рамках новой стратегии банк планирует в течение пяти лет привлечь более 300 тыс. новых розничных клиентов, в первую очередь опираясь на предоставление услуг онлайн. Одним из основных направлений деятельности банка станет корпоративный бизнес с акцентом на малые и средние предприятия, а также финансирование российско-японских проектов в этом сегменте.
Головной офис кредитного учреждения расположен в Москве. Среднесписочная численность персонала на 30 июня 2017 года — 141 человек (на конец 2016 года — 132 человека). Клиенты имеют возможность без комиссии снимать средства с банковских карт во всех банкоматах мира, а также вносить средства в банкоматах партнеров — Московского Кредитного Банка, ВТБ, Почта Банка.
В различные периоды в число крупных клиентов банка входили ОАО «Запсибгазпром», ОАО «Новгородоблэнергосбыт», ОАО «Нутринвестхолдинг», ОАО «Ишимский машиностроительный завод».
Физическим лицам банк предоставляет стандартный набор услуг и продуктов, включающий в себя линейку вкладов, интернет-банкинг, платежи, денежные переводы по системе Western Union, private banking. В 2011 году был запущен проект дистанционного банковского обслуживания, в рамках которого на текущий момент клиентам доступны кредитные и дебетовые карты, дистанционное открытие вкладов, оплата услуг более чем 3 тыс. провайдеров (мобильная связь, Интернет, ЖКУ, телевидение), денежные переводы как внутри Эс-
Корпоративным клиентам доступно расчетно-кассовое обслуживание, кредитование и банковские гарантии, депозитные продукты, зарплатные проекты, эквайринг, банковские векселя и др.
Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 13,7% (или 694,4 млн рублей), составив 5,8 млрд рублей на 01.03.2018.
Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема высоколиквидных активов и совокупного кредитного портфеля.
Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается повышенной зависимостью от средств юридических лиц, доля которых на отчетную дату составила 34,5% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:
• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 21,1% до 13,7%, при этом их номинальный объем сократился на 281 млн рублей;
• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 19,2% до 34,5%, при этом их номинальный объем увеличился на 1 млрд рублей;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;
• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.
Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1,3 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 5,6% (или 74,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 21,7% и 78,3% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 36,14% (при минимуме в 8%).
Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 43,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 84,8% и 15,2% соответственно.
За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:
• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 39,4% до 43,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 506,2 млн рублей;
• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 1,7% до 1,5%, при этом их номинальный объем сократился на 1,3 млн рублей;
• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 39,6% до 39,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 293,5 млн рублей;
• доля высоколиквидных активов увеличилась c 6,2% до 14,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 517 млн рублей;
• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в основные средства минимальна (менее 1%);
• на отчетную дату доля вложений кредитной организации в прочие активы минимальна (менее 1%).
На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 2,5 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 506,2 млн рублей (или 25,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 87,8%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 94,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 35,9% до 9,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 93,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,7 млрд рублей (108,3% от величины кредитного портфеля).
На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 2,3 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 5,5 млрд рублей.
В апреле — июле 2017 года банк более 60 раз нарушал норматив текущей ликвидности Н3, при этом на отчетные даты значение норматива восстанавливалось до требуемых значений.
С 2014 года банк демонстрирует убыток. Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация понесла убыток в размере 1,8 млрд рублей. По итогам двух месяцев 2018 года убыток составил 74,3 млн рублей.
Совет директоров: Хатао Кацуми (председатель), Фуджии Юсукэ, Курибаяси Такэси, Андрей Карякин, .
Правление: Андрей Карякин (председатель), Марианна Киселева, Ёсикоси Хаято, Денис Музычкин, Ирина Николаева, Татьяна Шамшорик, Дмитрий Морозов.
* «Метрополь» — крупная инвестиционно-промышленная группа, образованная в 1995 году. Ядром группы является ИФК «Метрополь». Основной бенефициар группы — Михаил Слипенчук. Компании группы работают в различных областях, таких как биржевые операции, управление финансовыми средствами и консалтинг, банковский бизнес и инвестиции, освоение и разработка месторождений, а также ведут деятельность на рынках недвижимости и туристических услуг, осуществляют поддержку инновационных проектов.
** SBI Holdings — достаточно крупный японский финансовый холдинг, один из лидеров рынка интернет-банкинга в Японии. В число основных бизнес-направлений входят (через дочерние компании) инвестиционный банкинг, банковский бизнес, страхование, лизинг, операции с ценными бумагами, управление активами, недвижимость, биотехнологии и др.
На 30 сентября 2017 года активы SBI Holdings составляли порядка 36,17 млрд долларов США, капитал — 3,98 млрд долларов США.
Информационно-аналитический отдел Банки.ру
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Карякин Андрей Дмитриевич
по информации на 18.04.2018
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8 495 322 тыс. рублей
- Чистая прибыль
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-198 060 тыс. рублей
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Источник: Banki.ru