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Дебетовые карты в Витабанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Витабанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Мир — Витабанк
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 нет нет
MasterCard Standard — Витабанк
Персональная
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 480 нет нет
MasterCard Gold — Витабанк
Персональная Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 3 600 нет нет
Мир — Витабанк
Персональная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 3% 480 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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