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Дебетовые карты в Юг-Инвестбанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Юг-Инвестбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Visa Classic — Юг-Инвестбанк
Дебетовая
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 800 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
евро нет 20 нет нет
Visa Gold — Юг-Инвестбанк
Дебетовая Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 940 нет нет
доллар США нет 60 нет нет
евро нет 60 нет нет
Мир — Юг-Инвестбанк
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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