Банк основан в 1994 году в результате преобразования филиала «Инвестбанк-Краснодар» Калининградского банка «Инвестбанк» (лишен лицензии 13 декабря 2013 года) в Юг-Инвестбанк, ставший его дочерним банком. В 1999 году был акционирован. В систему страхования вкладов вступил в октябре 2004 года. До 2014 года в разных долях в капитал банка входили ОАО «Камчаткомагропромбанк», его президент Дмитрий Повзнер и ООО «КБ «Транснациональный банк».

На текущий момент, согласно раскрываемой информации, владельцами кредитной организации выступают Алексей Облогин и его отец, председатель правления банка Сергей Облогин (совместно 29,98%), член правления Ирина Россыхина (12,06%), член совета директоров и заместитель генерального директора ООО «Маркетинг Компани» Зубер Тамазов (9,59%), член правления Руслан Демин (8,40%), Виктория Фурманн (5,23%), Максим Бжания (5,20%). Оставшаяся часть распределена между другими акционерами — физическими лицами, доля каждого из которых не превышает 5%.

Головной офис банка расположен в Краснодаре. Сеть подразделений охватывает территории Краснодарского края, Республики Адыгея и Ростовской области и включает в себя 23 дополнительных и пять операционных офисов (в 2017 году филиал в г. Майкопе был преобразован в операционный офис), а также десять операционных касс вне кассового узла. Сеть собственных банкоматов и POS-терминалов кредитной организации насчитывает 44 устройства. Кроме того, фининститут является участником сети банкоматов Atlas, насчитывающей более 10 тыс. устройств. Среднегодовая численность сотрудников на 30 июня 2018 года составляла 395 человек (на начало 2018 года — 393 человека).

Юг-Инвестбанк можно назвать универсальным: он развивает программы кредитования и обслуживания как корпоративных клиентов, так и населения. Услуги банка для корпоративных клиентов включают в себя кредитование, РКО, операции в иностранной валюте, размещение средств на депозиты, дистанционное обслуживание. В числе клиентов банка в различные периоды ЗАО «Кубинтерсвязь», ОАО «Тихорецкий машиностроительный завод им. В. В. Воровского», ОАО «Трансагросервис», ОАО «Армхлеб», ОАО «Севкавпищепромпроект», ОАО «Аврора», ЗАО «Дорстрой», ЗАО «Усть-Лабинсктеплоэнерго» и др. Частным лицам банк предлагает кредиты, вклады и сберегательные сертификаты, денежные переводы (Western Union, «Золотая Корона»), пластиковые карты (Visa, Masterсard, «Мир»), операции с наличной валютой, прием коммунальных и других платежей, продажу монет и драгоценных металлов. Стоит отметить, что в числе продуктов банка — ряд программ по кредитованию индивидуальных предпринимателей, занимающихся сельским хозяйством в сфере растениеводства.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 0,8% (или 87,6 млн рублей), составив 11,2 млрд рублей на 01.10.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей выданных МБК и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 65% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 64,9% до 65%, при этом их номинальный объем сократился на 47,1 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 19,5% до 19,3%, при этом их номинальный объем сократился на 36,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.10.2018 составил 1,2 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 4% (или 44,8 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 10,4% и 89,6% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 12,65% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 60,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.10.2018 составляют 81,7% и 18,3% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 54,3% до 60,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 695,8 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 15,3% до 15%, при этом их номинальный объем сократился на 42,1 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 12,4% до 5,8%, при этом их номинальный объем сократился на 749,1 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 9,9% до 10,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 23,5 млн рублей;

• доля прочих активов сократилась c 3,2% до 3,1%, при этом их номинальный объем сократился на 11,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 6,8 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 695,8 млн рублей (или 11,3%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 65,6%. Основными сегментами в отраслевой структуре корпоративного кредитного портфеля банка, согласно отчетности МСФО, традиционно являются сельское хозяйство (34,0%) и торговля (19,4%), хотя заметная доля также приходится на «прочие» отрасли (40,9%). Существенная часть всех кредитов приходится на заемщиков из Краснодарского края, при этом более 25% всех ссуд было выдано индивидуальным предпринимателям. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 80,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 3,3% до 4,1%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 6,3%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 9,1 млрд рублей (132,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.10.2018 составляет 654,5 млн рублей, из которых 650 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 6,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 194,1 млн рублей. По итогам трех кварталов 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 154,3 млн рублей.

Совет директоров: Татьяна Неподперезанная (председатель), Александр Васильков, Игорь Карлаш, Ирина Россыхина, Елена Самарская, Сергей Облогин, Надежда Попова, Зубер Тамазов, Тимур Чануквадзе.

Правление: Сергей Облогин (председатель), Ирина Россыхина, Руслан Демин.

