Чтобы найти подходящий потребительский кредит в Юг-Инвестбанке на Банки.ру, пользователю следует указать в форме поиска значимые для него параметры, такие как сумма и срок кредитования, желательный срок рассмотрения заявки, желает ли он взять кредит наличными или направить заемные средства на оплату определенных товаров или услуг компаний — партнеров банка. Кредитные продукты в результатах поиска сортируются в первую очередь по популярности. Данный показатель определяется в зависимости от количества онлайн-заявок, поданных через Банки.ру за последние 30 дней. Предложения, по которым не предусмотрена возможность подачи онлайн-заявки на нашем сайте, следуют ниже и ранжированы между собой в зависимости от размера минимальных процентных ставок. Следует учитывать, что указанный минимальный процент зачастую актуален только при условии личного страхования заемщика. Он повышается в случае отказа клиента застраховать жизнь и здоровье. Если пользователь хочет взять кредит без справок о доходах, ему нужно быть готовым к тому, что процент по таким программам будет выше, чем по ссудам, выдаваемым при предоставлении полного пакета документов. Зная срок и сумму кредита, точный размер процентной ставки и комиссий, а также возможный порядок погашения, заемщик может самостоятельно рассчитать ориентировочный размер ежемесячного платежа при помощи любого универсального кредитного калькулятора, размещенного в Интернете. Если вас заинтересовал кредит Юг-Инвестбанка, внимательно ознакомьтесь с полными условиями программы, сделайте предварительный расчет графика платежей и смело оформляйте заявку.