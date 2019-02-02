Справка Banki.ru

В 1991 году банк был реорганизован в акционерное общество открытого типа и получил новое название — «Витабанк». Тогда же число учредителей увеличилось до 37. В их состав вошли Кондитерская фабрика им. Н. К. Крупской, Мясокомбинат им. С. М. Кирова, Мясоперерабатывающий завод № 3, Ленмолкомбинат № 1, ПО «Ленрыбпром», Пивоваренный завод им. Степана Разина, Табачная фабрика Урицкого и др. В апреле 1996 года банк был перерегистрирован в форме открытого акционерного общества.

С 1996 по 2001 год крупнейшим акционером кредитной организации выступал Промышленно-строительный банк (позднее — «ВТБ Северо-Запад», см. «Книгу памяти» ). В 2003 году крупнейшим акционером банка стал ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова» (ОАО «ЛКХП Кирова»).

В настоящее время ОАО «ЛКХП Кирова», входящее в холдинг «Аладушкин Групп»*, принадлежит 88,6% акций банка, конечным бенефициаром комбината и группы выступает Александр Аладушкин**. Кроме того, Александр Аладушкин контролирует еще 4,93% акций банка через ЗАО «БФ «Ленстройматериалы» и ООО «Проминвест». Оставшаяся часть акций (6,4%) распределена между миноритариями. 24 августа 2018 года банк получил базовую лицензию на осуществление банковских операций, предусматривающую упрощенное регулирование.

Банк представлен центральным и двумя дополнительными офисами, расположенными в Санкт-Петербурге. Списочная численность персонала на начало июля 2017 года — сто человек. Собственная сеть банкоматов насчитывает шесть устройств, однако держатели банковских карт могут также снимать средства без комиссии в устройствах банков Группы ВТБ и ПАО «Почта Банк».

В числе крупных клиентов банка в различные периоды были замечены ОАО «Ленинградский комбинат хлебопродуктов им. С. М. Кирова», ОАО «Ленгорагропромтранс — 3», ООО «Аладушкин Финанс», ПАО «Судостроительная фирма «Алмаз», ПАО «Петербургский мельничный комбинат», ОАО «Фирма Медполимер».

Банк предлагает широкий спектр услуг юридическим лицам: кредитование (в том числе программы кредитования МСБ в партнерстве с Фондом содействия кредитованию МСБ и Агентством поддержки малого и среднего предпринимательства Ленинградской области), РКО, дистанционное обслуживание, корпоративные карты и зарплатные проекты, депозиты, документарные операции, валютный контроль, банковские гарантии, эквайринг. Физическим лицам доступны вклады, кредиты (ипотека, потребительские кредиты под залог движимого имущества, кредитные карты для зарплатных клиентов), сейфинг, денежные переводы (SWIFT, Western Union), текущие счета, оплата коммунальных платежей, банковские карты MasterCard, интернет-банк HandyBank, дистанционное обслуживание «Частный Клиент», обмен валюты. Банк также предлагает целый ряд продуктов на специальных условиях для пенсионеров (Витабанк является уполномоченным банком по выплате государственных пенсий по Санкт-Петербургу и Ленинградской области, предлагает пенсионные карты и вклады). Кроме того, фининститут осуществляет инвестиционное обслуживание юридических и физических лиц, предлагая прямой доступ на валютный рынок, индивидуальные инвестиционные счета (ИИС), структурные продукты, депозитарное обслуживание и др.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 11,7% (или 432,1 млн рублей), составив 3,3 млрд рублей на 01.11.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и совокупного кредитного портфеля.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 55,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 60,3% до 55,8%, при этом их номинальный объем сократился на 410 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 18,7% до 22%, при этом их номинальный объем увеличился на 27,3 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 474,6 млн рублей, с начала года данный показатель сократился на 0,2% (или 912 тыс. рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 14,5% и 85,5% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 125 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 17,58% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 45,2% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 78,8% и 21,2% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 42,9% до 45,2%, при этом их номинальный объем сократился на 110,3 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 18,8% до 8,1%, при этом их номинальный объем сократился на 429,5 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 23,7% до 28,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 40,9 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов увеличилась c 8,1% до 10,1%, при этом их номинальный объем увеличился на 30,8 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 5,1% до 7%, при этом их номинальный объем увеличился на 40,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,5 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 110,3 млн рублей (или 7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 58,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 79,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 9% до 13,5%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 26,2%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2,5 млрд рублей (168,9% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 918,8 млн рублей, из которых 850 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 11 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила убыток в размере 80,2 млн рублей. По итогам января — октября 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 5,6 млн рублей.

Совет директоров: Андрей Бойчевский (председатель), Людмила Размахнина, Андрей Меньшиков, Александр Кузьменков, Александр Щетров, Александр Бахов, Виктор Орешкин.

Правление: Александр Бахов (председатель), Ирина Боброва.

* В структуру АО «Аладушкин Групп» входят ОАО «Милл Русс», ООО «Юнигрэйн», ОАО «ЛКХП Кирова», ООО «Аладушкин Финанс», ПАО «Петербургский мельничный комбинат», ООО «Аладушкин Инвест» и ООО «Грэйн Инжиниринг».

ОАО «ЛКХП им. С. М. Кирова» было учреждено в сентябре 1993 года. Основными видами деятельности организации являются производство и реализация мукомольно-крупяной продукции и комбикормов. С 2010 структура ОАО представлена филиалами «Мельница Кирова» и «Комбикормовый завод Кирова».

«Комбикормовый завод Кирова» является лидером по продаже кормов в Северо-Западном Федеральном округе. Предприятие ведет свою историю с 1933 года. В настоящее время занимает лидирующие позиции в России по производству комбикормов для крупного рогатого скота. Производит в год более 250 тыс. тонн комбикормов — 4,8 млрд рублей в денежном выражении. С июня 2003 года комбинат входит в крупнейший на Северо-Западе холдинг предприятий пищевого направления «Аладушкин Групп».

«Мельница Кирова» — ведущее российское мукомольное предприятие, ведущее свою историю с 1933 года. Была построена в 1939 году. Производит пшеничную и ржаную муку всех сортов, производительность предприятия достигает 1,65 тыс. тонн перерабатываемого зерна в сутки. В числе клиентов Мельницы Кирова ООО «Вереск», «Карат Плюс», «Русский бисквит», «Ржевка — Хлеб», «Каравай», Псковский хлебокомбинат, «Морозко», «Арнаут», «Хлебная Усадьба», «Буше». Предприятие является крупнейшей мельницей в Европе. С 2003 года входит в состав холдинга «Аладушкин Групп».

ПАО «Петербургский мельничный комбинат» — одно из ведущих производств пищевого холдинга «Аладушкин Групп», крупное предприятие мукомольно-крупяной отрасли Северо-Западного региона РФ. В настоящее время комбинат производит широкий ассортимент продуктов переработки зерна; пшеничную муку различных сортов и типов, муку других злаков, мучные смеси, манную крупу, а также разнообразные зерновые хлопья и каши. Занимает 1-е место по объемам продаж зерновых хлопьев в России, 3-е место по объемам продаж фасованной муки для потребительского рынка. Ассортимент продукции комбината предназначен для широкого круга покупателей — от крупнейших производственных до частных потребителей. Поставки осуществляются как через дистрибьюцию, так и через розничные сетевые компании. География продаж охватывает весь Северо-Запад‚ Юг и Центр России, экспорт осуществляется в страны ближнего и дальнего зарубежья.

** Аладушкин Александр Николаевич (1966 г. р.) — петербургский бизнесмен. В 1992 году основал производственное объединение «Ленстройматериалы», из которого в 2004 году выделил группу компаний «Аладушкин Групп», объединяющую предприятия по производству и продаже пищевой продукции. Другая часть — Производственное объединение «Ленстройматериалы» (без изменения названия) — осталась подконтрольна партнеру Аладушкина Дмитрию Игнатьеву и продолжает заниматься строительством, производством строительных материалов, инвестиционной деятельностью.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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