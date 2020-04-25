Витабанк запустил онлайн-банкинг для корпоративных клиентов на платформе Faktura.ru, следует из релиза финучреждения.

«Завершился проект внедрения онлайн-сервисов от Faktura.ru для корпоративных клиентов ПАО «Витабанк». Интернет-банк и мобильные приложения F.Business позволяют предпринимателям оперативно управлять финансами предприятия и отвечают самым актуальным трендам в области UX/UI. Интернет-банк для корпоративных клиентов Витабанк наполнен актуальным функционалом для малого и среднего бизнеса. Авторизация по логину и паролю делает простым доступ к совершению платежей и переводов юридическим лицам», — сказано в сообщении.

Интерфейс интернет-банка позволяет управлять корпоративными картами, открывать и пополнять депозиты, вести зарплатные проекты и совершать другие операции.



В мобильном приложении «Витабанк Бизнес» для iOS и Android можно, в частности, создать, сохранить, редактировать, копировать и удалять платежные поручения, создать платежи в бюджет, оплатить услуги ЖКХ, а также перевести средства между счетами организации.

