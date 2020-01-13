Витабанк снизил ставки по вкладам.

Вклад «Вита Максимум» (от 50 тыс. рублей на шесть месяцев) размещается под 5,7% (ранее — под 6,1%), а «Дольче Вита Плюс» (от 10 тыс. рублей на один год) — под 5,5% годовых (вместо 5,9%).

«Пенсионный» (от 10 тыс. рублей на один год) можно открыть под 5,75% годовых (ранее – под 6%).

По трем вышеперечисленным депозитам проценты ежемесячно капитализируются либо выплачиваются на отдельный счет.

Процентная ставка по вкладу «Рантье» (от 100 тыс. рублей на один год) составляет 5% годовых (вместо 5,8%). Возможно частичное снятие до минимальной суммы вклада. Проценты выплачиваются ежемесячно.

Вклады «Дольче Вита Плюс» и «Рантье» можно пополнять в течение первых 60 дней, а «Пенсионный» — в течение первых 180 дней.