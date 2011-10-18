Вход

Дебетовые карты в Углеметбанке

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Углеметбанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

Виртуальная
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
MasterCard Gold — Углеметбанк
Золотая
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 500 нет нет
доллар США нет 25 нет нет
евро нет 25 нет нет
MasterCard Standard — Углеметбанк
Классическая
Mastercard Mass
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 650 нет нет
доллар США нет 10 нет нет
евро нет 10 нет нет
Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 650 нет нет
Visa Electron «Карта экспресс выдачи» — Углеметбанк
Неперсонифицированная
Visa Electron
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Пенсионная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
3 460

Похожие продукты других банков: Курскпромбанк, Форштадт, Плюс Банк.

Другие продукты: Кредиты для бизнеса