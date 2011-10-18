

На этапе выбора дебетовой карты Углеметбанка нужно изучить все доступные варианты. Ориентироваться при этом следует на поставленные цели, стоимость выпуска и обслуживания, предлагаемые льготы и бонусы, дизайн. Это позволит заказать продукт, пользоваться которым будет удобно, выгодно и приятно.

Оформление

Чтобы подать заявку на изготовление пластика, воспользуйтесь интернет-проектом Banki.ru. Мы являемся партнером банка, поэтому предлагаем потребителям персональные условия обслуживания. Лица, отправляющие онлайн-заявки с сайта, могут пользоваться дополнительными привилегиями — им предоставляются бонусы, минимальные процентные ставки, разные варианты кешбэка и пр.

Чтобы оформить выпуск изделия, нажмите на одноименную кнопку и заполните интернет-анкету. Уже через несколько минут она будет передана сотрудникам финансовой организации. Ответ о возможности выпуска дебетовки, сроке изготовления и месте получения вы получите в течение суток — менеджер позвонит вам.

Если у вас возникнут какие-то вопросы, получите консультацию специалиста в режиме онлайн. Сделать это можно бесплатно через виртуальную форму «Вопрос-ответ».