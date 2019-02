Справка Banki.ru

Углеметбанк основан в Междуреченске (Кемеровская область) в 1994 году под наименованием «Междуреченский Акционерный Коммерческий Банк Ипотечного Кредитования» («МАКБИК»), которое носил до 2002 года. В 1996 году в состав акционеров банка вошли угледобывающие предприятия, что послужило толчком для развития кредитной организации в качестве расчетного банка угольной промышленности Междуреченска. В 2000—2004 годах основными акционерами выступали угольная компания «Южный Кузбасс» (группа «Мечел»*), ее акционеры и дочерние предприятия. С конца 2004 года Углеметбанк всячески дистанцировался от «Мечела», а менеджмент озвучивал планы по продаже блокирующего пакета акций одному из западных банков. К тому же, по заявлениям руководства, усиленно велись переговоры с Европейским Банком Реконструкции и Развития, а также с Международной финансовой корпорацией (IFC). До июля 2014 года основным акционером банка выступал НПФ «Мечел-Фонд» (88,14% акций), но в связи с его продажей доля акций компании была приобретена девятью частными акционерами. В октябре 2004 года банк был включен в систему страхования вкладов.

В сентябре 2015 года был завершен процесс реорганизации банка в форме присоединения к нему АО «Нерюнгрибанк», в результате чего Углеметбанк стал преемником кредитной организации по всем договорам, имуществу, правам и обязательствам.

До недавнего времени основными акционерами банка выступали Нина Блинова, Сергей Зимин, Дмитрий Корзинин, Андрей Милько, Александр Суханов, Василий Кузьмин (по 9,99%), Василий Сыроватченко (9,96%), Олег Дубов (9,51%), Игорь Зюзин (9,31%); гражданам Кипра Теодоре и Андреасу Петру принадлежало по 4,99% акций. На акционеров-миноритариев приходилось 1,30% акций.

На текущий момент основными бенефициарами банка выступают председатель совета директоров ПАО «Мечел» Игорь Зюзин (9,69%), а также члены его семьи: супруге Ирине принадлежит 30,44%, сыну Кириллу и дочери Ксении — по 29,54% акций банка. Оставшаяся часть акций распределена между акционерами-миноритариями.

Игорь Зюзин в период с 2006 по 2010 год занимал пост генерального директора ОАО «Мечел»*, в настоящее время является акционером (36,34%) и возглавляет совет директоров компании (с 2010 года), а также возглавляет ОАО «Мечел-Майнинг», входящую в состав группы «Мечел». Игорь Зюзин выступает бенефициаром ОАО Страховая компания «Баск» (93,55% напрямую, часть акций контролирует через ПАО «Мечел»), которой, в свою очередь, принадлежит 6,91% акций Углетметбанка.

Сеть обслуживания банка включает в себя три филиала, расположенных в Москве, Кемерово и Нерюнгри, восемь дополнительных офисов, три операционные кассы вне кассового узла, два кредитно-кассовых и два операционных офиса. Списочная численность персонала на 1 октября 2016 года составляла 585 человек. Собственная сеть банкоматов и терминалов насчитывает более 100 и 50 устройств соответственно. Кроме того, к услугам клиентов устройства банка-партнера ПАО «Газпромбанк».

Основным направлением деятельности является обслуживание клиентов производственного и торгового секторов, а также физических лиц. Клиентами банка являются предприятия угледобывающей, горной и сталелитейной промышленности. В различные периоды в число клиентов банка входили такие предприятия, как ОАО «Мечел», ООО «Торговый дом «Мечел», ООО «Мечел-Сервис», ОАО «Московский коксогазовый завод», ООО «Управляющая компания «Мечел», ОАО «Финансовая группа «Партнеры», ОАО «Угольная компания «Южный Кузбасс», ОАО «Челябинский металлургический комбинат», ОАО «Ижсталь», ОАО «Южно-Уральский никелевый комбинат», ОАО «Белорецкий металлургический комбинат», ОАО «Уральская кузница», ОАО «Страховая компания «БАСК», ОАО «Коршуновский горно-обогатительный комбинат», ОАО «Кузбассэнергосбыт», ООО «Братский завод ферросплавов».

Частным лицам предлагаются вклады, потребительское кредитование, ипотека, автокредитование, банковские карты (Visa и MasterCard), денежные переводы («Золотая Корона», UNIStream, Western Union), открытие текущих счетов, прием платежей по системе «Город», интернет-банкинг, индивидуальные банковские сейфы, операции с ценными бумагами, расчетно-кассовое обслуживание, операции с иностранной валютой.

Юридическим лицам доступно классическое кредитование, овердрафт, факторинг, банковская гарантия, депозиты, услуги РКО (в том числе ДБО), операции с ценными бумагами (в том числе депозитарий, доверительное управление, брокерское обслуживание, услуги инвестиционного банка), аренда индивидуальных банковских сейфов, эквайринг.

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 4,9% (или 399,9 млн рублей), составив 7,8 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств юридических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 59,9% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 56,5% до 59,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 37,6 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 25,8% до 15,1%, при этом их номинальный объем сократился на 934,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 1,2 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 2,1% (или 26,6 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 16% и 84% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 18,56% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 43,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 77,4% и 22,6% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 20,7% до 21,5%, при этом их номинальный объем сократился на 25,7 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 40,7% до 43,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 50,1 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 3% до 12,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 740 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 26,1% до 13%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млрд рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,4% до 2,6%, при этом их номинальный объем сократился на 1,1 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 1,7 млрд рублей. С начала года его объем сократился на 25,7 млн рублей (или 1,5%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные физическим лицам, — 51,1%. Согласно отчетности по РСБУ за 2017 год, структура корпоративного кредитного портфеля представлена следующими отраслями экономики: производство (13,2%), торговля (5,6%), сельское хозяйство (2,6%), транспорт (0,8%) и прочие виды деятельности (74,6%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 86,5%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю вырос с 10,7% до 11%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 17%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 2 млрд рублей (119,5% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 990,4 млн рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет слабую активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 5,1 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 117 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 20,8 млн рублей.

Совет директоров: Владимир Прокудин (председатель), Татьяна Бессмертных, Владимир Васьков, Михаил Степанов, Ирина Мосман.

Правление: Татьяна Бессмертных (председатель), Юлия Фаустова, Александра Бродт, Максим Чубаров, Ольга Дмитриева.

* «Мечел» — одна из ведущих российских компаний, созданная в 2003 году и охватывающая четыре основных сегмента: горнодобывающий, металлургический, ферросплавный и энергетический. Основной владелец — председатель совета директоров Игорь Зюзин (55,04% с учетом прямого и косвенного владения совместно с членами семьи), порядка 45% обыкновенных акций находятся в свободном обращении, в том числе торгуются в виде ADR на Нью-Йоркской бирже (NYSE, New York Stock Exchange). Согласно отчетности за 2017 год, выручка группы составила 299,1 млрд рублей, чистая прибыль — 12,6 млрд рублей, чистая задолженность — 563,3 млрд рублей, капитал — 244,1 млрд рублей.

