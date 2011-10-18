Вход
Поиск

Дебетовые карты в банке «Развитие-Столица»

изменить банк

Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Развитие-Столица». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

Visa Classic — Развитие-Столица
Mass Classic
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 285 нет нет
Visa Gold — Развитие-Столица
Mass Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 5 143 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
238

Похожие продукты других банков: Еврофинанс Моснарбанк, Райффайзенбанк, Россельхозбанк.

Другие продукты: Автокредиты, Кредиты для бизнеса, Кредитные карты, Ипотека