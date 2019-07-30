Дебетовая карта "Пенсионная" в банке «Россия»
Мир Премиальная «Мир Золотая «Пенсионная»» — Россия
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 0 до 1 200 ₽
- cash back до 2%
- начисление процентов на остаток
Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (Бесконтакт)
- Mir Pay
Cash Back
от 0,5 до 2%
при условии проведения операций оплаты товаров и услуг в течение месяца на сумму от 1 000,01 руб.:
- 2% в категориях: "аптеки", "ландшафтные и садоводческие магазины";
- 1% по иным операциям;
- 0,5% в категориях : "бакалейные магазины и супермаркеты", "предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты", "продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС"
мак. возврат - 10 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4%
при выполнении одного из условий: среднедневной остаток на счете в течение месяца от 10 000,01 руб.; сумма операций оплаты товаров и услуг в течение месяца от 10 000,01 руб.; поступление на счет банковской карты выплат (пенсии) из пенсионных органов РФ в течение месяца
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 200 ₽
плата не взимается при выполнении одного из условий:
- среднедневной остаток на счете в течение месяца от 10 000,01 руб.;
- сумма операций оплаты товаров и услуг в течение месяца от 10 000,01 руб.;
- поступление на счет банковской карты выплат (пенсии) из пенсионных органов РФ в течение месяца
Снятие наличных в банкоматах банка
- 0% при сумме снятия до 1 500 000 руб. в месяц;
- 5% при сумме снятия свыше 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
- 0% при сумме снятия до 1 500 000 руб. в месяц;
- 5% при сумме снятия свыше 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
- 0,5% мин. 50 руб. при сумме снятия до 100 000 руб. в месяц (0% - Сбербанк и Генбанк)
- 5% при сумме снятия свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
- 0,5% мин. 50 руб. при сумме снятия до 100 000 руб. в месяц (0% - Сбербанк и Генбанк)
- 5% при сумме снятия свыше 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 60% годовых;
- СМС-информирование - 60 руб. в месяц за "расширенный", бесплатно за "стандартный";
- смена ПИН-кода - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- не требуется
Экспертиза
Плюсы
- наличие cash back;
- начисление процентов на остаток средств на картсчете;
- возможность отмены платы за обслуживание при выполнении определенных условий;
- невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН других банков до 100 000 руб.
Особые ограничения
- необходимо предоставить пенсионное удостоверение либо другой документ, подтверждающий право физического лица на получение пенсии и/или иных выплат социального характера;
- карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
30.07.2019 11:16
Валюта счета:
- российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 47 городах России
Справочная информация
АО «АБ «РОССИЯ»
- Адрес
- 191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
- ОГРН
- 1027800000084
- Сайт
- www.abr.ru
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