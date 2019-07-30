Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Mir Pay Cash Back от 0,5 до 2% при условии проведения операций оплаты товаров и услуг в течение месяца на сумму от 1 000,01 руб.: 2% в категориях: "аптеки", "ландшафтные и садоводческие магазины";

1% по иным операциям;

0,5% в категориях : "бакалейные магазины и супермаркеты", "предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты", "продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС" мак. возврат - 10 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете при выполнении одного из условий: среднедневной остаток на счете в течение месяца от 10 000,01 руб.; сумма операций оплаты товаров и услуг в течение месяца от 10 000,01 руб.; поступление на счет банковской карты выплат (пенсии) из пенсионных органов РФ в течение месяца до 4% Выпуск и годовое обслуживание 0 - 1 200 ₽ плата не взимается при выполнении одного из условий: среднедневной остаток на счете в течение месяца от 10 000,01 руб.;

сумма операций оплаты товаров и услуг в течение месяца от 10 000,01 руб.;

поступление на счет банковской карты выплат (пенсии) из пенсионных органов РФ в течение месяца Снятие наличных в банкоматах банка 0% при сумме снятия до 1 500 000 руб. в месяц;

5% при сумме снятия свыше 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при сумме снятия до 1 500 000 руб. в месяц;

5% при сумме снятия свыше 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 0,5% мин. 50 руб. при сумме снятия до 100 000 руб. в месяц (0% - Сбербанк и Генбанк)

5% при сумме снятия свыше 100 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 0,5% мин. 50 руб. при сумме снятия до 100 000 руб. в месяц (0% - Сбербанк и Генбанк)

5% при сумме снятия свыше 100 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 60% годовых;

СМС-информирование - 60 руб. в месяц за "расширенный", бесплатно за "стандартный";

смена ПИН-кода - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы наличие cash back;

начисление процентов на остаток средств на картсчете;

возможность отмены платы за обслуживание при выполнении определенных условий;

невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН других банков до 100 000 руб. Особые ограничения необходимо предоставить пенсионное удостоверение либо другой документ, подтверждающий право физического лица на получение пенсии и/или иных выплат социального характера;

карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 30.07.2019 11:16 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.