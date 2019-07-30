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системы Мир Премиальная

Дебетовая карта "Пенсионная" в банке «Россия»

Мир Премиальная «Мир Золотая «Пенсионная»» — Россия
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 1 200 ₽
  • cash back до 2%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (Бесконтакт)
  • Mir Pay
Cash Back
от 0,5 до 2%

при условии проведения операций оплаты товаров и услуг в течение месяца на сумму от 1 000,01 руб.:

  • 2% в категориях: "аптеки", "ландшафтные и садоводческие магазины";
  • 1% по иным операциям;
  • 0,5% в категориях : "бакалейные магазины и супермаркеты", "предприятия быстрого питания, закусочные, буфеты", "продажа топлива, сопутствующих товаров и услуги на АЗС"

мак. возврат - 10 000 руб. в месяц

Начисление процентов на остаток средств на счете
до 4%
при выполнении одного из условий: среднедневной остаток на счете в течение месяца от 10 000,01 руб.; сумма операций оплаты товаров и услуг в течение месяца от 10 000,01 руб.; поступление на счет банковской карты выплат (пенсии) из пенсионных органов РФ в течение месяца
Выпуск и годовое обслуживание
0 - 1 200 ₽

плата не взимается при выполнении одного из условий:

  • среднедневной остаток на счете в течение месяца от 10 000,01 руб.;
  • сумма операций оплаты товаров и услуг в течение месяца от 10 000,01 руб.;
  • поступление на счет банковской карты выплат (пенсии) из пенсионных органов РФ в течение месяца
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при сумме снятия до 1 500 000 руб. в месяц;
  • 5% при сумме снятия свыше 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при сумме снятия до 1 500 000 руб. в месяц;
  • 5% при сумме снятия свыше 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0,5% мин. 50 руб. при сумме снятия до 100 000 руб. в месяц (0% - Сбербанк и Генбанк)
  • 5% при сумме снятия свыше 100 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0,5% мин. 50 руб. при сумме снятия до 100 000 руб. в месяц (0% - Сбербанк и Генбанк)
  • 5% при сумме снятия свыше 100 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 60% годовых;
  • СМС-информирование - 60 руб. в месяц за "расширенный", бесплатно за "стандартный";
  • смена ПИН-кода - 30 руб.
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток средств на картсчете;
  • возможность отмены платы за обслуживание при выполнении определенных условий;
  • невысокая комиссия за снятие наличных в банкоматах и ПВН других банков до 100 000 руб.
Особые ограничения
  • необходимо предоставить пенсионное удостоверение либо другой документ, подтверждающий право физического лица на получение пенсии и/или иных выплат социального характера;
  • карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир"
Дата актуализации
30.07.2019 11:16
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Пенсионная» в 47 городах России
177
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Справочная информация
АО «АБ «РОССИЯ»
Адрес
191124, г. Санкт-Петербург, пл. Растрелли, д. 2, литер А
ОГРН
1027800000084
Сайт
www.abr.ru
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Телефоны
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