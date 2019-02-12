Можно все Премиальная
- стоимость обслуживания от 0 до 33 000 ₽
- cash back до 10%
- бонусная программа
- Visa Signature
- технология 3D Secure
- чип
- бесконтактные платежи (payWave)
- Google Pay / Apple Pay
в выбранных клиентом трех категориях ("Авто", "Дети", "Аптеки", "Красота, Кафе и рестораны", "Такси и общественный транспорт", "Товары для дома"):
- 1% при сумме общих покупок от 300 000 руб. в месяц;
- 2% - от 5 000 до 30 000 руб. в месяц;
- 5% - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц;
- 10% - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц
- 1% на все остальные покупки
макс. - 5 000 руб. в месяц; к карте может быть подключен cash back либо бонусная программа
- для путешествий
программа Travel-Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно оплатить полностью или частично туристические услуги:
- 1 бонус за каждые 100 руб. при общей сумме покупок от 5 000 до 30 000 руб. и от 300 000 руб. в месяц, 2 бонуса - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц, 5 бонусов - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц
- макс. - 5 000 бонусов в месяц, срок действия не ограничен
- к карте может быть подключен cash back либо бонусная программа
по 3 000 руб. в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный", плата не взимается в первый месяц и далее при совокупном среднемесячном остатке на счетах, открытых в пакете, от 3 000 000 руб. или при сумме операций от 150 000 руб. в месяц или при среднемесячном остатке от 1 500 000 руб. и одновременно при сумме карточных операций свыше 75 000 руб. в месяц
0%
- 0,5%, мин. 29 руб.
- 10% от суммы превышения 5 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
0%
1%, мин. 200 руб.
- СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж, выпуск карты Priority Pass (включая 12 бесплатных проходов), консьерж-служба - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
- конвертация - по курсу банка;
- экстренный перевыпуск карты за рубежом - бесплатно;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
- в рамках пакета услуг возможно открытие до 4-х дополнительных карт и до 7-ми счетов (в рублях, долларах США, евро, китайских юанях, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах);
- возможно открытие сберегательного счета с начислением 5,5-6% годовых в рублях, 0,5-0,7% годовых в долларах США, 0,01% годовых в евро
- не требуется
- не требуется
- возможна отмена платы за обслуживание при выполнении условий банка;
- отсутствие комиссии за снятие в сторонних банкоматах;
- бесплатное СМС-информирование;
- cash back или бонусная программа
- наличие комиссии за снятие в ПВН банка
- открывается в рамках пакета услуг "Премиальный";
- к карте может быть подключен cash back либо бонусная программа, переключение возможно каждый месяц
- российский рубль
- Адрес
- 107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
- Сайт
- www.rosbank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка(495) 789-88-77