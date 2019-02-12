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Можно все Премиальная

Visa Signature «Можно все» — Росбанк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания от 0 до 33 000 ₽
  • cash back до 10%
  • бонусная программа
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Visa Signature
Технологические особенности
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
  • Google Pay / Apple Pay
Cash Back
от 1 до 10%

в выбранных клиентом трех категориях ("Авто", "Дети", "Аптеки", "Красота, Кафе и рестораны", "Такси и общественный транспорт", "Товары для дома"):

  • 1% при сумме общих покупок от 300 000 руб. в месяц;
  • 2% - от 5 000 до 30 000 руб. в месяц;
  • 5% - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц;
  • 10% - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц
  • 1% на все остальные покупки

макс. - 5 000 руб. в месяц; к карте может быть подключен cash back либо бонусная программа

Бонусы
  • для путешествий

программа Travel-Бонус: начисление бонусных баллов за покупки по карте, которые в дальнейшем можно оплатить полностью или частично туристические услуги:

  • 1 бонус за каждые 100 руб. при общей сумме покупок от 5 000 до 30 000 руб. и от 300 000 руб. в месяц, 2 бонуса - от 30 000 до 80 000 руб. в месяц, 5 бонусов - от 80 000 до 300 000 руб. в месяц
  • макс. - 5 000 бонусов в месяц, срок действия не ограничен
  • к карте может быть подключен cash back либо бонусная программа
Выпуск и обслуживание
0 - 33 000 ₽

по 3 000 руб. в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный", плата не взимается в первый месяц и далее при совокупном среднемесячном остатке на счетах, открытых в пакете, от 3 000 000 руб. или при сумме операций от 150 000 руб. в месяц или при среднемесячном остатке от 1 500 000 руб. и одновременно при сумме карточных операций свыше 75 000 руб. в месяц

Снятие наличных в банкоматах банка

0%

Снятие наличных в ПВН банка
  • 0,5%, мин. 29 руб.
  • 10% от суммы превышения 5 000 000 руб. в месяц или при снятии средств со сберегательного счета
Снятие наличных в банкоматах других банков

0%

Снятие наличных в ПВН других банков

1%, мин. 200 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных в банкоматах банка и сторонних устройствах: до 500 000 руб. в день, до 1 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование, страхование выезжающих за рубеж, выпуск карты Priority Pass (включая 12 бесплатных проходов), консьерж-служба - бесплатно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 30 руб. за операцию;
  • конвертация - по курсу банка;
  • экстренный перевыпуск карты за рубежом - бесплатно;
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36% годовых;
  • в рамках пакета услуг возможно открытие до 4-х дополнительных карт и до 7-ми счетов (в рублях, долларах США, евро, китайских юанях, английских фунтах стерлингов, швейцарских франках, японских иенах);
  • возможно открытие сберегательного счета с начислением 5,5-6% годовых в рублях, 0,5-0,7% годовых в долларах США, 0,01% годовых в евро
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • возможна отмена платы за обслуживание при выполнении условий банка;
  • отсутствие комиссии за снятие в сторонних банкоматах;
  • бесплатное СМС-информирование;
  • cash back или бонусная программа
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в ПВН банка
Особые ограничения
  • открывается в рамках пакета услуг "Премиальный";
  • к карте может быть подключен cash back либо бонусная программа, переключение возможно каждый месяц
Дата актуализации
12.02.2019 23:28
Валюта счета:
  • российский рубль
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Можно все Премиальная» в 157 городах России
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Справочная информация
ПАО «Росбанк»
Адрес
107078, г. Москва, ул. Маши Порываевой, д. 34
Сайт
www.rosbank.ru
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Телефоны
8 800 200-54-34 — звонок бесплатный в регионах присутствия банка
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