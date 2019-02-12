0 - 33 000 ₽

по 3 000 руб. в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный", плата не взимается в первый месяц и далее при совокупном среднемесячном остатке на счетах, открытых в пакете, от 3 000 000 руб. или при сумме операций от 150 000 руб. в месяц или при среднемесячном остатке от 1 500 000 руб. и одновременно при сумме карточных операций свыше 75 000 руб. в месяц