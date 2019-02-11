Обслуживание карты Тип карты Мир Премиальная Технологические особенности технология 3D Secure

чип

бесконтактные платежи (Бесконтакт) Выпуск и обслуживание 1 000 ₽ Снятие наличных в банкоматах банка 0% при сумме снятия до 1 500 000 руб. в месяц;

5% при сумме снятия свыше 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН банка 0% при сумме снятия до 1 500 000 руб. в месяц;

5% при сумме снятия свыше 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 200 руб.

5% при сумме снятия свыше 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 200 руб.

5% при сумме снятия свыше 1 500 000 руб. в месяц Дополнительная информация запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 45% годовых;

СМС-информирование - 60 руб. в месяц;

смена ПИН-кода - 30 руб. Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы невысокая стоимость обслуживания карты;

пониженная комиссия за снятие наличных в банкоматах и кассах банков-партнеров Особые ограничения карта участвует в кэшбэк-сервисе платежной системы "Мир" Дата актуализации 11.02.2019 13:06 Валюта счета: российский рубль Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.