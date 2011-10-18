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Дебетовые карты в НИКО-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в НИКО-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

MasterCard Standard — Нико-Банк
Дебетовая
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 000 - 1 500 нет нет
доллар США 0,4% 18 - 26 нет нет
евро 0,05% 15 - 22 нет нет
MasterCard World Black Edition — Нико-Банк
Дебетовая Black Edition
Mastercard World Black Edition
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 500 - 9 000 нет нет
доллар США 0,4% 56 - 150 нет нет
евро 0,05% 46 - 120 нет нет
MasterCard Gold — Нико-Банк
Дебетовая Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
доллар США 0,4% 42 нет нет
евро 0,05% 35 нет нет
Мир Классическая — Нико-Банк
Дебетовая Мир
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 - 650 нет нет
Подарочная
Visa Gift
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 нет нет
Мир Классическая — Нико-Банк
Социальная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 6% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
2 990

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