

Дебетовые карты НБД-Банка пользуются у граждан России высоким спросом. Поскольку компания выпускает разные их виды, каждый потребитель имеет возможность заказать подходящий вариант, ориентируясь на собственные цели и предпочтения.

При оформлении заявки важно обращать внимание на:

• стоимость годового/ежемесячного обслуживания;

• предоставляемые бонусы и льготы;

• доступные варианты кешбэков;

• наличие опции овердрафта;

• размер процентов, начисляемых на остаток средств;

• дизайн;

• валюту;

• срок действия.

Универсальных предложений нет. Заказчику важно понимать, зачем ему нужна дебетовка, и исходя из этого принимать решение.

Выбор и заказ онлайн

Найти дебетовку с выгодным тарифом заинтересованные лица могут на нашем сайте. Портал Banki.ru является партнером финансовой организации, публикует актуальную информацию об услугах, оказываемых ею, выпускаемых продуктах.

Когда вы поймете, какой вариант вас устроит, нажмите на кнопку оформления карты и заполните электронную анкету. В течение суток специалист банка свяжется с вами, чтобы обсудить особенности тарифного плана.

Если возникнут вопросы, задайте их нашему менеджеру через виртуальную форму «Вопрос-ответ».