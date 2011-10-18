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Дебетовые карты в НБД-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в НБД-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

3 дебетовые карты

Mastercard Standard — НБД-Банк
Классик
Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 600 нет нет
доллар США нет 20 нет нет
Mastercard Gold — НБД-Банк
Классик Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 400 нет нет
доллар США нет 80 нет нет
Mastercard Cirrus/Maestro — НБД-Банк
Классик Maestro
Mastercard Cirrus/Maestro
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 150 нет нет
доллар США нет 5 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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