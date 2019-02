Справка Banki.ru

Банк был учрежден в 1992 году ведущими предприятиями Нижегородской области с целью финансирования программ оборонного комплекса и изначально носил название «Нижегородский Банкирский Дом». На момент создания кредитной организации в состав акционеров входило 59 организаций. В 1996 году банк получил свое современное наименование — ОАО «НБД-Банк». В августе 2015 года организационно-правовая форма была изменена на ПАО. В 2001 году ряды акционеров пополнил Европейский Банк Реконструкции и Развития (ЕБРР). В декабре 2004 года НБД-Банк стал участником системы страхования вкладов.

Фактически банк контролируется менеджментом; вторая значимая группа акционеров — Европейский Банк Реконструкции и Развития и миноритарии-инвестфонды. Основные бенефициары на текущий момент: председатель правления Александр Шаронов и его отец Георгий Шаронов (совокупно контролируют 49,94%), Дмитрий Долинский (16,01%), ЕБРР (25,00%), инвестфонды FireBird Avrora Fund Ltd. и Firebird Republics Fund Ltd. (совокупно 6,86%), Инна Морова (1,14%). На акционеров-миноритариев приходится 1,05%.

Головной офис банка расположен в Нижнем Новгороде. Сеть продаж насчитывает 18 дополнительных офисов в Нижнем Новгороде и Нижегородской области, один кредитно-кассовый офис в Ивановской области, а также четыре операционных офиса — в Пензе, Кирове, Чебоксарах и Йошкар-Оле. Собственная сеть банкоматов насчитывает шесть устройств. Среднесписочная численность персонала за 2017 год составила 672 человека.

Основным направлением деятельности НБД-Банка является кредитование предприятий малого и среднего бизнеса. Банк предоставляет кредиты индивидуальным предпринимателям и юридическим лицам различных сфер бизнеса — торговли, промышленного производства, сферы услуг, транспорта, связи и пр. Банк активно сотрудничает с МСП Банком, Корпорацией МСП, Агентством по развитию системы гарантий для субъектов малого предпринимательства Нижегородской области, Европейским банком реконструкции и развития (EBRD), ResponsAbility Social Investments AG, Международным инвестиционным банком. Важным направлением для кредитной организации является обслуживание розничных клиентов, которое было запущено еще в 2003 году.

В целом список услуг банка для частных клиентов включает в себя линейку вкладов, обмен валюты, пластиковые карты (MasterCard), денежные переводы (системы Blizko, S.W.I.F.T., Contact) и прием платежей, аренду сейфовых ячеек, брокерское обслуживание (включая интернет-трейдинг), дистанционное обслуживание через интернет-банк. Доля розничного кредитования на балансе банка минимальна, и в списке услуг для физлиц кредиты отсутствуют.

Cписок услуг банка для юридических лиц включает в себя различные кредитные программы, аккредитивы и банковские гарантии, расчетно-кассовое обслуживание, лизинг, внешнеторговые операции, инкассацию, зарплатные проекты, депозиты, сейфовые ячейки, брокерское обслуживание, услуги депозитария, интернет-банкинг и др.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 3% (или 591,2 млн рублей), составив 20,5 млрд рублей на 01.07.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств физических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и портфеля ценных бумаг.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 52,6% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах увеличилась c 51,4% до 52,6%, при этом их номинальный объем увеличился на 551,9 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 16,5% до 15,5%, при этом их номинальный объем сократился на 116,1 млн рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 4,4% до 4%, при этом их номинальный объем сократился на 42,1 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет на балансе собственных выпущенных ценных бумаг.

Объем собственных средств кредитной организации на 01.07.2018 составил 4,2 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 3% (или 121,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 20,6% и 79,4% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 20,22% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 54,9% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.07.2018 составляют 86,5% и 13,5% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 51,5% до 54,9%, при этом их номинальный объем увеличился на 984,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг увеличилась c 25,4% до 27%, при этом их номинальный объем увеличился на 477,7 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 9,7% до 4,9%, при этом их номинальный объем сократился на 925,8 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 7,7% до 7%, при этом их номинальный объем сократился на 99,7 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,2% до 2,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 130,8 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 11,2 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 984,4 млн рублей (или 9,6%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 95,2%. Согласно отчетности по РСБУ за I квартал 2018 года, основная доля корпоративных ссуд была предоставлена предприятиям следующих отраслей экономики: оптовая и розничная торговля (26,5%), транспорт и связь (13,4%), финансовая деятельность (11,9%), обрабатывающие производства (11,0%), операции с недвижимостью (10,7%). Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 76,2%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 4,7% до 3,7%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 9,9%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 11,6 млрд рублей (103,6% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.07.2018 составляет 995,5 млн рублей, из которых 948 млн рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. Объем привлеченных средств на 01.07.2018 составляет 824,4 млн рублей, из которых 369 млн рублей приходится на кредиты, полученные от ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 10,6 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 626,2 млн рублей. По итогам первого полугодия 2018 года кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 352,4 млн рублей.

Совет директоров: Виктор Лунин (председатель), Томас Бретшнейдер, Юрий Гайсинский, Николас Друде, Игорь Макаров, Александр Шаронов.

Правление: Александр Шаронов (председатель), Андрей Моров, Андрей Бетин, Марина Тихомирова, Андрей Ардабьевский, Сергей Яндаев, Дмитрий Семехин, Евгений Максаков, Дмитрий Федюнин.

