Дебетовая карта Миг в Фора-Банке

Visa Gold «Все включено» — Фора-Банк
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 0 ₽
  • cash back до 3%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты Требования к держателю карты Экспертиза
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Тип карты
  • Visa Gold
Технологические особенности
  • моментальная выдача карты
  • технология 3D Secure
  • чип
  • бесконтактные платежи (payWave)
Cash Back
от 1 до 3%
  • 3% за покупки в категории "Развлечения", макс. - 2 000 руб. в месяц;
  • 1% за прочие покупки;
  • общая макс. сумма - 10 000 руб. в месяц;
  • до 15% при покупках у партнеров
Выпуск и годовое обслуживание
0 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка
  • 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН банка
  • 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц
Снятие наличных в ПВН других банков
  • 0% при снятии до 10 000 руб. в месяц;
  • 1%, мин. 150 руб. при снятии свыше 10 000 руб. в месяц
Лимиты по операциям снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. ежемесячно;
  • запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию (в банкоматах "Промсвязьбанка" - бесплатно);
  • плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
  • конвертация - по курсу банка;
  • скидки по программе "Фора-Бонус"
Дата актуализации 08.11.2019 10:48
Возраст от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • постоянная
Дата актуализации 08.11.2019 10:48
Плюсы
  • бесплатное обслуживание карты;
  • наличие cash back;
  • бесплатное снятие наличных в банкоматах и кассах сторонних банков до 10 000 руб. в месяц
Минусы
  • наличие комиссии за снятие наличных в банкоматах и кассах банка при снятии свыше 10 000 руб. в месяц
Дата актуализации 08.11.2019 10:48
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Миг» в 31 городе России
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Справочная информация
АКБ «ФОРА-БАНК» (АО)
Адрес
119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
ОГРН
1027739553764
Сайт
www.forabank.ru
Отделения и банкоматы
в городе Москва
Отделения 51
Банкоматы 36
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Телефоны
(495) 775-65-55
8 800 100-98-89 — единая справочная служба

Дебетовая карта "Миг"


Банковские карты условно делятся на две большие группы: кредитные и дебетовые. Не все потребители до конца понимают, что именно собой представляет вторая разновидность. Если отвечать вкратце: на счете дебетовой карты хранятся только собственные средства держателя, а потратить он может столько, сколько там имеется в данный момент.

Особенности продукта

Итак, дебетовая карточка — универсальный платежный инструмент, при помощи которого можно осуществлять различные операции безналичным способом.

Она отличается от кредитки тем, что для последней устанавливается лимит, в пределах которого оплачиваются товары и услуги. В сущности, клиент берет банковский займ, но в несколько отличающейся форме. За пользование пластиком он возвращает проценты.

На ДК размещаются личные деньги, и распоряжаться ими человек может так, как ему угодно. Единственное, что он оплачивает — обслуживание инструмента по тарифу, установленному его банком.

Как получить

Какими способами можно заказать карту Миг Фора-Банка:

  • лично обратившись в отделение выбранной финансовой организации и подав соответствующее заявление;
  • оставив анкету на официальном портале банка-эмитента.

Сегодня многие ФО даже высылают карточки почтой.

Зарплатному клиенту для оформления заказа не нужно делать ничего. Все берет на себя фирма-работодатель, а доставку осуществляет сотрудник курьерской службы.

Еще один вариант — получение кредитки. Нередко вместе с ней потребителю в качестве презента предоставляют совершенно бесплатную дебетовку.

Разновидности

Какими бывают Миг карты Фора-Банка:

  • Зарплатными. Компания заключает договор с ФО.
  • Моментальными. Неименной пластик, оформляемый по паспорту максимум за 15 минут.
  • Visa, MasterCard и т. д. Название платежной системы указывается на самом инструменте. Выбирает ее клиент.

Что можно делать

Данный платежный инструмент позволяет своему владельцу осуществлять следующие манипуляции:

  • снятие и внесение на счет наличных через банкоматы;
  • перечисление денег через собственный аккаунт;
  • оплата покупок в магазинах, точках общественного питания, прочих местах;
  • оплата товаров и услуг в онлайн-магазинах.

Выбирать конкретную карточку проще всего вместе с Banki.ru. Информация по разным продуктам здесь упорядочена, она выводится на одну страницу, поэтому посетителю удобно сразу просматривать и сопоставлять основные характеристики. Такая схема действий позволяет мгновенно выделить подходящую карту Миг по условиям, бонусам и ограничениям, а затем нажать кнопку «Онлайн-заявка», чтобы перейти к следующему этапу.

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