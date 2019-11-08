Дебетовая карта Миг в Фора-Банке
- стоимость обслуживания 0 ₽
- cash back до 3%
|Тип карты
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|Технологические особенности
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|Cash Back
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от 1 до 3%
|Выпуск и годовое обслуживание
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0 ₽
|Снятие наличных в банкоматах банка
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|Снятие наличных в ПВН банка
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|Снятие наличных в банкоматах других банков
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|Снятие наличных в ПВН других банков
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|Лимиты по операциям
|снятие наличных: до 150 000 руб. в день, до 500 000 руб. в месяц
|Дополнительная информация
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|Дата актуализации
|08.11.2019 10:48
|Возраст
|от 18 лет
|Регистрация
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в регионе получения карты:
в регионе присутствия банка:
|Дата актуализации
|08.11.2019 10:48
|Плюсы
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|Минусы
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|Дата актуализации
|08.11.2019 10:48
Предложения месяца
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- ОГРН
- 1027739553764
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
-
в городе Москва
- Телефоны
-
(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба
Дебетовая карта "Миг"
Банковские карты условно делятся на две большие группы: кредитные и дебетовые. Не все потребители до конца понимают, что именно собой представляет вторая разновидность. Если отвечать вкратце: на счете дебетовой карты хранятся только собственные средства держателя, а потратить он может столько, сколько там имеется в данный момент.
Особенности продукта
Итак, дебетовая карточка — универсальный платежный инструмент, при помощи которого можно осуществлять различные операции безналичным способом.
Она отличается от кредитки тем, что для последней устанавливается лимит, в пределах которого оплачиваются товары и услуги. В сущности, клиент берет банковский займ, но в несколько отличающейся форме. За пользование пластиком он возвращает проценты.
На ДК размещаются личные деньги, и распоряжаться ими человек может так, как ему угодно. Единственное, что он оплачивает — обслуживание инструмента по тарифу, установленному его банком.
Как получить
Какими способами можно заказать карту Миг Фора-Банка:
- лично обратившись в отделение выбранной финансовой организации и подав соответствующее заявление;
- оставив анкету на официальном портале банка-эмитента.
Сегодня многие ФО даже высылают карточки почтой.
Зарплатному клиенту для оформления заказа не нужно делать ничего. Все берет на себя фирма-работодатель, а доставку осуществляет сотрудник курьерской службы.
Еще один вариант — получение кредитки. Нередко вместе с ней потребителю в качестве презента предоставляют совершенно бесплатную дебетовку.
Разновидности
Какими бывают Миг карты Фора-Банка:
- Зарплатными. Компания заключает договор с ФО.
- Моментальными. Неименной пластик, оформляемый по паспорту максимум за 15 минут.
- Visa, MasterCard и т. д. Название платежной системы указывается на самом инструменте. Выбирает ее клиент.
Что можно делать
Данный платежный инструмент позволяет своему владельцу осуществлять следующие манипуляции:
- снятие и внесение на счет наличных через банкоматы;
- перечисление денег через собственный аккаунт;
- оплата покупок в магазинах, точках общественного питания, прочих местах;
- оплата товаров и услуг в онлайн-магазинах.
Выбирать конкретную карточку проще всего вместе с Banki.ru. Информация по разным продуктам здесь упорядочена, она выводится на одну страницу, поэтому посетителю удобно сразу просматривать и сопоставлять основные характеристики. Такая схема действий позволяет мгновенно выделить подходящую карту Миг по условиям, бонусам и ограничениям, а затем нажать кнопку «Онлайн-заявка», чтобы перейти к следующему этапу.