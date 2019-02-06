0 - 1 908 ₽

790 руб. в год / 159 руб. в месяц, плата не взимается со 2-го месяца при выполнении одного из условий в предыдущем месяце:

мин. среднемесячный остаток от 50 000 руб.;

сумма покупок от 20 000 руб. ;

по 99 руб. в месяц в рамках акции до 15 марта 2019 г. при оформлении 2 карт (основной и дополнительной), плата не взимается за 1-й месяц и далее при выполнении одного из условий в предыдущем месяце: