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Дебетовые карты в Народном Доверительном Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Народном Доверительном Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

2 дебетовые карты

MasterCard Standard — Народный Доверительный Банк
Выгодный
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 нет нет
доллар США нет 8 нет нет
евро нет 7 нет нет
MasterCard Gold — Народный Доверительный Банк
Выгодный Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 нет нет
доллар США нет 40 нет нет
евро нет 35 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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