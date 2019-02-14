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Гранд

Московский Кредитный Банк,

Московский Кредитный Банк вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 370 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
118
Ставка
8%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
370 дней 540 дней 730 дней
от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽ 7,75 8 8
Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт
Капитализация
нет
Специальный вклад
пенсионный
Особые условия
  • оформляется для граждан Российской Федерации, достигших общего пенсионного возраста, по достижении которого они приобретают право на назначение им пенсии (от 55 лет – женщины, от 60 лет – мужчины) и/или клиентам, имеющим пенсионное удостоверение/справку о назначении пенсии
Пополнение
возможно
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
по ставке до востребования
Автопролонгация
возможна не более 2 раз
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк или через мобильный банк
Дата актуализации
31.01.2019 19:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гранд» в 49 городах России
29 363
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Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
Адрес
107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
Сайт
www.mkb.ru
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Телефоны
8 800 100-48-88 — единая справочная служба

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