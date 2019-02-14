Гранд
Московский Кредитный Банк,
Московский Кредитный Банк вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB
Ставка
до 8,00%
Сумма
от 1 000 ₽
Срок
от 370 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
118 ₽
Ставка
8%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
|370 дней
|540 дней
|730 дней
|от 1 000 ₽ до 10 000 000 ₽
|7,75
|8
|8
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт
- Капитализация
- нет
- Специальный вклад
- пенсионный
- Особые условия
-
- оформляется для граждан Российской Федерации, достигших общего пенсионного возраста, по достижении которого они приобретают право на назначение им пенсии (от 55 лет – женщины, от 60 лет – мужчины) и/или клиентам, имеющим пенсионное удостоверение/справку о назначении пенсии
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
- по ставке до востребования
- Автопролонгация
- возможна не более 2 раз
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк или через мобильный банк
- Дата актуализации
- 31.01.2019 19:40
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Гранд» в 49 городах России
29 363
Справочная информация
ПАО «Московский кредитный банк»
- Адрес
- 107045, г. Москва, Луков пер., д. 2, стр. 1
- Сайт
- www.mkb.ru
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Москва
- Телефоны
-
8 800 100-48-88 — единая справочная служба
Специальные предложения
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