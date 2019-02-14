Параметры вклада Выплата процентов ежемесячно на текущий счёт Капитализация нет Специальный вклад пенсионный Особые условия оформляется для граждан Российской Федерации, достигших общего пенсионного возраста, по достижении которого они приобретают право на назначение им пенсии (от 55 лет – женщины, от 60 лет – мужчины) и/или клиентам, имеющим пенсионное удостоверение/справку о назначении пенсии Пополнение возможно Частичное снятие невозможно Досрочное расторжение по ставке до востребования Автопролонгация возможна не более 2 раз Открытие вклада online возможно через интернет-банк или через мобильный банк Дата актуализации 31.01.2019 19:40

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.