Фора-Банк, дебетовая карта Все дебетовые карты банка
Премиальная
Visa Platinum «Премиальная» — Фора-Банк
Основные характеристики
- стоимость обслуживания от 10 000 до 12 000 ₽
- cash back до 7%
- начисление процентов на остаток
- стоимость обслуживания от 200 до 240 $
- cash back до 7%
- стоимость обслуживания от 170 до 204 €
- cash back до 7%
Обслуживание карты
Тип карты
- Visa Platinum
Технологические особенности
- технология 3D Secure
- чип
Cash Back
от 1,2 до 7%
- 1,2% от суммы каждой покупки;
- 7% за покупки в специальных категориях;
- макс. - 20 000 руб. в месяц
Начисление процентов на остаток средств на счете
от 5,5% до 6,5%
5,5% годовых на остаток 50 000,01-150 000 руб., 6,5% годовых - 150 000,01-1 000 000 руб.
Выпуск и обслуживание
10 000 - 12 000 ₽
10 000 руб. в год / 1 000 руб. в месяц за пакет услуг "Премиальный"
Выпуск и обслуживание
200 - 240 $
200 долл. в год / 20 долл. в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный"
Выпуск и обслуживание
170 - 204 €
170 евро в год / 17 евро в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный"
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (0% в ПВН Промсвязьбанка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 750 000 руб. вдень, до 1 500 000 руб. в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в банкоматах Промсвязьбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в ПВН Промсвязьбанка)
Лимиты по операциям
снятие наличных: до 750 000 руб. (эквивалент) в день, до 1 500 000 руб. (эквивалент) в месяц
Снятие наличных в банкоматах банка
0%
Снятие наличных в ПВН банка
0%
Снятие наличных в банкоматах других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в банкоматах Промсвязьбанка)
Снятие наличных в ПВН других банков
1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в банкоматах Промсвязьбанка)
Дополнительная информация
- СМС-информирование, консьерж-сервис, карта Priority Pass (2 бесплатных посещения в год) - бесплатно;
- запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;
- плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;
- конвертация - по курсу банка;
- до 5 дополнительных карт (Platinum, Gold) - бесплатно;
- 20% скидка на аренду банковского сейфа;
- конверсионные операции по льготному курсу при покупке/продаже от 5 000 долл. / 4 000 евро;
- услуги персонального менеджера, обслуживание вне очереди;
- международная медицинская и юридическая помощь, экстренные услуги за рубежом (выдача наличных, перевыпуск карты) - бесплатно;
- "Защита путешественников", "Защита покупок", "Расширенная гарантия" - бесплатно;
- скидки по программе "Фора-Бонус"
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 до 75 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
- не требуется
в регионе присутствия банка:
- постоянная
Экспертиза
Плюсы
- cash back и начисление процентов на остаток;
- бесплатные премиальные услуги и страховые программы
Минусы
- высокая стоимость обслуживания
Особые ограничения
- выпускается в рамках пакета услуг "Премиальный"
Дата актуализации
04.02.2019 15:40
Валюта счета:
- российский рубль
- доллар США
- евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Премиальная» в 30 городах России
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Справочная информация
АО «Акционерный коммерческий банк «Фора-Банк»
- Адрес
- 119021, г. Москва, Зубовский б-р, д. 25
- Сайт
- www.forabank.ru
- Отделения и банкоматы
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в вашем городе Москва
- Телефоны
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(495) 775-65-558 800 100-98-89 — единая справочная служба