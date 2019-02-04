Обслуживание карты Тип карты Visa Platinum Технологические особенности технология 3D Secure

чип Cash Back от 1,2 до 7% 1,2% от суммы каждой покупки;

7% за покупки в специальных категориях;

макс. - 20 000 руб. в месяц Начисление процентов на остаток средств на счете 5,5% годовых на остаток 50 000,01-150 000 руб., 6,5% годовых - 150 000,01-1 000 000 руб. от 5,5% до 6,5% Выпуск и обслуживание 10 000 - 12 000 ₽ 10 000 руб. в год / 1 000 руб. в месяц за пакет услуг "Премиальный" Выпуск и обслуживание 200 - 240 $ 200 долл. в год / 20 долл. в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный" Выпуск и обслуживание 170 - 204 € 170 евро в год / 17 евро в месяц за обслуживание пакета услуг "Премиальный" Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (0% в банкоматах Промсвязьбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (0% в ПВН Промсвязьбанка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 750 000 руб. вдень, до 1 500 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в банкоматах Промсвязьбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в ПВН Промсвязьбанка) Лимиты по операциям снятие наличных: до 750 000 руб. (эквивалент) в день, до 1 500 000 руб. (эквивалент) в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% Снятие наличных в ПВН банка 0% Снятие наличных в банкоматах других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в банкоматах Промсвязьбанка) Снятие наличных в ПВН других банков 1%, мин. 150 руб. (эквивалент) (0% в банкоматах Промсвязьбанка) Дополнительная информация СМС-информирование, консьерж-сервис, карта Priority Pass (2 бесплатных посещения в год) - бесплатно;

запрос баланса в сторонних банкоматах - 15 руб. за операцию;

плата за неразрешенный овердрафт - 36,5% годовых;

конвертация - по курсу банка;

до 5 дополнительных карт (Platinum, Gold) - бесплатно;

20% скидка на аренду банковского сейфа;

конверсионные операции по льготному курсу при покупке/продаже от 5 000 долл. / 4 000 евро;

услуги персонального менеджера, обслуживание вне очереди;

международная медицинская и юридическая помощь, экстренные услуги за рубежом (выдача наличных, перевыпуск карты) - бесплатно;

"Защита путешественников", "Защита покупок", "Расширенная гарантия" - бесплатно;

скидки по программе "Фора-Бонус" Требования к держателю карты Возраст от 18 до 75 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: постоянная в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы cash back и начисление процентов на остаток;

бесплатные премиальные услуги и страховые программы Минусы высокая стоимость обслуживания Особые ограничения выпускается в рамках пакета услуг "Премиальный" Дата актуализации 04.02.2019 15:40 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.