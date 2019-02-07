Оценка: Не засчитана
Дебетовые карты в Росгосстрах Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Росгосстрах Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
6 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|750
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|500
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5,5%
|0
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,01%
|100
|нет
|нет
|доллар США
|0,01%
|2
|нет
|нет
|евро
|0,01%
|1
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,01%
|500
|нет
|нет
|доллар США
|0,01%
|8
|нет
|нет
|евро
|0,01%
|7
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|0,01%
|2 000
|нет
|нет
|доллар США
|0,01%
|30
|нет
|нет
|евро
|0,01%
|26
|нет
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Росгосстрах Банка
Оценка: 5 Не засчитана
Пользуюсь с августа картой отличная. Соблюдаю условия среднемесячного остатка 20+ т.р. на карте. Большую часть покупок совершаю с этой карты. На продукты трачу много..
... Весь отзыв
... Весь отзыв
Оценка: 5
Получила сегодня 13.09.2018 в отделении Первомайское карту Отличная. Чтобы войти в интернет-банк, нужно зачем-то "разблокировать" учетную запись, позвонив на горячую линию. Звоню... Весь отзыв
38 504
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