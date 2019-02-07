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Дебетовые карты в Росгосстрах Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Росгосстрах Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

6 дебетовых карт

MasterCard World «Карта путешественника» — Росгосстрах Банк
Карта путешественника
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 750 нет
  • для путешествий
MasterCard Gold «Отличная» — Росгосстрах Банк
Отличная карта Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 500 есть нет
Мир «Пенсионная» — Росгосстрах Банк
Пенсионная
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5,5% 0 есть нет
Visa Classic Unembossed — Росгосстрах Банк
Расчетная
Visa Unembossed , Mastercard Unembossed
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 100 нет нет
доллар США 0,01% 2 нет нет
евро 0,01% 1 нет нет
Visa Classic — Росгосстрах Банк
Расчетная Classic / Standard
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 500 нет нет
доллар США 0,01% 8 нет нет
евро 0,01% 7 нет нет
Visa Gold — Росгосстрах Банк
Расчетная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 0,01% 2 000 нет нет
доллар США 0,01% 30 нет нет
евро 0,01% 26 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Росгосстрах Банка

Оценка: 5 Не засчитана
Безусловно этот банк не самый современный и по деятельности и по технологиям, НО! Приобретенный мной продуктом уже почти два года назад я доволен. Это "Отличная карта" РГСБ. По... Весь отзыв
Все отзывы
38 504

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