Оценка:
Дебетовые карты в Связь-Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Связь-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
17 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|0 - 1 788
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|400
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|90
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|450
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 000
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|0 - 550
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|0 - 2 750
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|до 5%
|0 - 3 300
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0
|нет
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|5%
|0
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|800
|нет
|
|доллар США
|нет
|20
|нет
|
|евро
|нет
|20
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|3 000
|нет
|
|доллар США
|нет
|95
|нет
|
|евро
|нет
|95
|нет
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|500
|есть
|
|доллар США
|нет
|16
|есть
|
|евро
|нет
|16
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|2 500
|есть
|
|доллар США
|нет
|80
|есть
|
|евро
|нет
|80
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|6 000
|есть
|
|доллар США
|нет
|190
|есть
|
|евро
|нет
|190
|есть
|
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|0 - 1 100
|нет
|
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Связь-Банка
Оценка: 5
Хочу поблагодарить сотрудников банка в отделении г. Краснодар за неравнодушное отношение к клиентам.
Мне пошли навстречу и отменили начисленную комиссию 600 р. за второй... Весь отзыв
Мне пошли навстречу и отменили начисленную комиссию 600 р. за второй... Весь отзыв
Оценка: 5 Не засчитана
Добрый день! Скоро год будет, как пользуюсь Вашей дебетовой картой Visa c подключенной программой "Признание". Карта удобна во всех отношениях и даже стандартный дизайн красивый... Весь отзыв
21 403
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