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Дебетовые карты в Связь-Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Связь-Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

17 дебетовых карт

Visa Classic «Ultracard» — Связь-Банк
Ultracard
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 0 - 1 788 есть нет
Visa Classic «Visa Rewards» — Связь-Банк
Visa Rewards
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 400 нет
  • для путешествий
  • другое
Мир — Связь-Банк
Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 90 нет нет
Мир Классическая — Связь-Банк
Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 нет нет
Мир Премиальная — Связь-Банк
Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 000 нет
  • для путешествий
  • другое
Мир Классическая — Связь-Банк
Пакет услуг Зарплатный
Visa Classic , Mastercard Standard , Мир , Мир Классическая , JCB Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 0 - 550 нет
  • для путешествий
  • другое
Visa Gold — Связь-Банк
Пакет услуг Зарплатный Золотой
Visa Gold , Mastercard Gold , JCB Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 0 - 2 750 нет
  • для путешествий
  • другое
Мир Премиальная — Связь-Банк
Пакет услуг Зарплатный Премиальный
Мир Премиальная , JCB Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 0 - 3 300 нет
  • для путешествий
  • другое
Мир — Связь-Банк
Пенсионная Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 нет нет
Мир Классическая — Связь-Банк
Пенсионная Мир Классическая
Мир Классическая
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 нет нет
Мир Премиальная — Связь-Банк
Пенсионная Мир Премиальная
Мир Премиальная
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 5% 0 нет
  • для путешествий
  • другое
Visa Classic — Связь-Банк
Платежная
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 800 нет
  • для путешествий
  • другое
доллар США нет 20 нет
  • для путешествий
  • другое
евро нет 20 нет
  • для путешествий
  • другое
Visa Gold — Связь-Банк
Платежная Gold
Visa Gold , Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 000 нет
  • для путешествий
  • другое
доллар США нет 95 нет
  • для путешествий
  • другое
евро нет 95 нет
  • для путешествий
  • другое
JCB Classic — Связь-Банк
Платежная JCB
JCB Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 есть
  • для путешествий
  • другое
доллар США нет 16 есть
  • для путешествий
  • другое
евро нет 16 есть
  • для путешествий
  • другое
JCB Gold — Связь-Банк
Платежная JCB Gold
JCB Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 500 есть
  • для путешествий
  • другое
доллар США нет 80 есть
  • для путешествий
  • другое
евро нет 80 есть
  • для путешествий
  • другое
JCB Platinum — Связь-Банк
Платежная JCB Platinum
JCB Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 6 000 есть
  • для путешествий
  • другое
доллар США нет 190 есть
  • для путешествий
  • другое
евро нет 190 есть
  • для путешествий
  • другое
Visa Classic «Роза Хутор» — Связь-Банк
Роза Хутор
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 0 - 1 100 нет
  • для путешествий
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Связь-Банка

Оценка: 4
12 апреля 2018 года мне необходимо было срочно внести наличные на дебетовую карту Альфа-банка (отправить жене, которой не хватало на какие-то покупочки - сами понимаете, дело... Весь отзыв
Все отзывы
21 403

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