Программа S7 Приоритет: начисление миль за покупки в предприятиях торговли и сервиса; накопленные мили можно потратить на приобретение билета, обменять на премиальный билет на регулярные рейсы S7 Airlines или рейсы авиакомпаний-членов альянса oneworld (British Airways, American Airlines, Iberia, Cathay Pacific, Qantas и др.), также предоставляется возможность поделиться милями с другими людьми или потратить мили на благотворительность; мили начисляются в размере:

500 приветственных миль после активации карты;

1 миля за каждые потраченные 55 руб.