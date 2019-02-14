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Приморье, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая Platinum

Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 5 000 ₽
  • cash back до 10%
  • начисление процентов на остаток
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
на выбор
  • Visa Platinum
  • Mastercard Platinum
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass, payWave)
Cash Back
от 0,4 до 10%
  • 0,4% - в категории "Фастфуд";
  • 0,5% - "Транспорт" и Авиабилеты";
  • 0,6% - "АЗС", "Супермаркеты";
  • 1% - от остальных покупок

без ограничений по сумме возврата

  • 10% за покупки в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г.
Начисление процентов на остаток средств на счете
5%
Выпуск и обслуживание
5 000 ₽
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 0% - до 5 операций на общую сумму до 50 000 руб. в месяц, далее 1,3%+14 руб. - до 300 000 руб. в месяц, 2%+14 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;
  • 0,2% + 4 долл. (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц, 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 000 руб., 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 1 900 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - бесплатно;
  • услуга Интернет-банк - бесплатно;
  • предоставление пакета дополнительных услуг (СМС-информирование, Интернет-банк, Мобильный банк) - бесплатно;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб. за запрос;
  • бесплатное страхование выезжающих за рубеж
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • бесплатное СМС-информирование;
  • наличие cash back;
  • начисление процентов на остаток;
  • пять операций снятия в месяц бесплатно на общую сумму до 50 000 руб. в банкоматах сторонних банков
Минусы
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц
Дата актуализации
14.02.2019 10:28
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая Platinum» в 7 городах России
5 912
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 10
Банкоматы 66
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