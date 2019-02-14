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на выбор Visa Platinum

Mastercard Platinum Технологические особенности чип

бесконтактные платежи (PayPass, payWave) Cash Back от 0,4 до 10% 0,4% - в категории "Фастфуд";

0,5% - "Транспорт" и Авиабилеты";

0,6% - "АЗС", "Супермаркеты";

1% - от остальных покупок без ограничений по сумме возврата 10% за покупки в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г. Начисление процентов на остаток средств на счете 5% Выпуск и обслуживание 5 000 ₽ Выпуск и обслуживание 75 $ 5 000 руб. (эквивалент) Выпуск и обслуживание 67 € 5 000 руб. (эквивалент) Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 5 операций на общую сумму до 50 000 руб. в месяц, далее 1,3%+14 руб. - до 300 000 руб. в месяц, 2%+14 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;

0,2% + 4 долл. (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц, 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 000 руб., 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб. Лимиты по операциям снятие наличных: 300 000 руб. в сутки, 1 900 000 руб. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 5 операций на общую сумму до 50 000 руб. в месяц, далее 1,3% + 14 руб. - до 300 000 руб. в месяц, 2%+14 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;

0,2% + 4 долл. - до 100 000 руб. в месяц, 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 000 руб., 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 5 000 долл. в сутки, 30 000 долл. в месяц Снятие наличных в банкоматах банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в ПВН банка 0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше Снятие наличных в банкоматах других банков 0% - до 5 операций на общую сумму до 50 000 руб. в месяц, далее 1,3% + 14 руб. - до 300 000 руб. в месяц, 2%+14 руб. - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;

0,2% + 4 долл. (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц, 1% + 4 долл. - от 100 001 до 300 000 руб., 2% + 4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ Снятие наличных в ПВН других банков 2%, мин. 150 руб. (эквивалент) Лимиты по операциям снятие наличных: 4 000 евро в сутки, 25 000 евро в месяц Дополнительная информация СМС-информирование - бесплатно;

услуга Интернет-банк - бесплатно;

предоставление пакета дополнительных услуг (СМС-информирование, Интернет-банк, Мобильный банк) - бесплатно;

запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб. за запрос;

бесплатное страхование выезжающих за рубеж Требования к держателю карты Возраст от 18 лет Регистрация не требуется в регионе получения карты: не требуется в регионе присутствия банка: Экспертиза Плюсы бесплатное СМС-информирование;

наличие cash back;

начисление процентов на остаток;

пять операций снятия в месяц бесплатно на общую сумму до 50 000 руб. в банкоматах сторонних банков Минусы наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц Дата актуализации 14.02.2019 10:28 Валюта счета: российский рубль

доллар США

евро Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.

Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.