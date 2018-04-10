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Дебетовые карты в Земском Банке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Земском Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Городская
Visa Classic , Mastercard Standard
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 есть нет
доллар США нет 8 есть нет
евро нет 8 есть нет
Городская Mastercard Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 есть нет
доллар США нет 8 есть нет
евро нет 8 есть нет
Городская Platinum
Mastercard Platinum
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 800 есть нет
доллар США нет 29 есть нет
евро нет 26 есть нет
Городская Visa Gold
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 1 300 есть нет
доллар США нет 21 есть нет
евро нет 19 есть нет
Городская Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 450 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Земского Банка

Оценка: 5
Заказал в банке две карты 28 марта, заявление приняли быстро, оператор ответил на все вопросы терпеливо, вежливо. Вся процедура заняла не более 30 минут. 9 апреля карты были уже... Весь отзыв
Все отзывы
3 099

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