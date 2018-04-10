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Дебетовые карты в Земском Банкеизменить банк
Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Земском Банке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.
5 дебетовых карт
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|450
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|8
|есть
|нет
|евро
|нет
|8
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|450
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|8
|есть
|нет
|евро
|нет
|8
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 800
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|29
|есть
|нет
|евро
|нет
|26
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|1 300
|есть
|нет
|доллар США
|нет
|21
|есть
|нет
|евро
|нет
|19
|есть
|нет
|Валюта
|Проценты на остаток
|Стоимость обслуживания
|Cash Back
|Бонусы
|российский рубль
|нет
|450
|есть
|нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Отзывы о дебетовых картах Земского Банка
3 099
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