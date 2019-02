Справка Banki.ru

Банк учрежден в 1994 году на территории Приморского края. В различные периоды акционерами банка выступали такие организации, как «Дальэнерго», «Приморавтотранс», Владивостокский ликеро-водочный завод, МПС, «Электросвязь» Приморского края, АКБ «Международная Финансовая Компания», Онэксим Банк, Росбанк и др. С ноября 2004 года банк входит в систему страхования влкадов.

В настоящее время мажоритарным акционером банка «Приморье» выступает заслуженная артистка России Лариса Белоброва (54,17%), супруга экс-губернатора Приморья Сергея Дарькина, занимавшего в прошлом также должность замминистра регионального развития РФ. Гражданке Кореи Сон Рён Фа принадлежит 10% акций банка. Супруги Алла и Александр Маляренко совместно владеют долей в 6,27%, Елена Передрий — 6,21%, Ольга Линецкая — 6,17%, Анастасия Литвинова — 4,50%, Руслан Стогней — 3,63%, Александр Почепня и Юрий Павлов — по 3,48%, гражданин Кореи Сергей Хо — 1,46%. На миноритариев приходится 0,48% акций; 0,13% акций находятся в публичном обращении.

Отметим тесную связь банка с одним из крупнейших рыболовецких предприятий Дальнего Востока — Находкинской базой активного морского рыболовства (ОАО «НБАМР»). Единоличным исполнительным органом базы является Сергей Дарькин, а в состав совета директоров входит большинство акционеров «Приморья». Акционеры банка также имеют доли владения в значительной части судостроительных и рыболовецких предприятий Дальневосточного региона, обслуживание которых и осуществляет банк «Приморье». Основную часть клиентской базы банка формируют предприятия торговли, сферы услуг, строительства и транспорта.

Сеть банка представлена головным офисом во Владивостоке, 17 дополнительными и тремя операционными офисами на территории Приморского края (Владивосток, Уссурийск, Находка, Артем, поселок Врангель, Хабаровск и Южно-Сахалинск). Собственная сеть банкоматов насчитывает порядка 150 устройств. Списочная численность персонала на январь 2018 года — 1 010 сотрудников.

Корпоративным клиентам банк предлагает расчетно-кассовое обслуживание, депозиты и кредитование, зарплатные проекты, дистанционное банковское обслуживание, эквайринг, сейфинг, обслуживание внешнеэкономической деятельности, банковские гарантии и собственные векселя. В числе корпоративных клиентов банка ОАО «АМГУ», АО «Владивосток Новости», АО «Владивостокский ГУМ», АО «Владхлеб», АО «Восточный Порт», ЗАО «Дальзавод Терминал», ОАО «Дальхимпром», ОАО «Заря», АО «Изумруд», ЗАО «Ланит ДВ», ОАО «Медтехника-1», ПАО «Мордовцемент», АО «Находкинский МТП», АО «Примавтодор», ПАО «Приморавтотранс», ОАО «Строитель», ОАО «Уссурийский Бальзам» и др.

Частным лицам доступны вклады, кредитование (потребительское, ипотечное, кредитные карты, овердарфт), РКО, интернет-банкинг («Мой Б@нк»), банковские карты (Visa, «Мир», а также карты денежной системы КНР UnionPay China TravelCard), денежные переводы по системам Western Union и «Золотая Корона», сейфинг и др. В августе 2015 года банк открыл депозитарий на 580 ячеек разных размеров, который предназначен для хранения денежных средств, драгоценностей, ценных бумаг, документов и другого имущества, а также начал сотрудничество с UnionPay (наличные по картам платежной системы China UnionPay можно снимать в банкоматах банка «Приморье»).

Объем нетто-активов кредитной организации сократился с начала года на 2,6% (или 827 млн рублей), составив 31 млрд рублей на 01.03.2018.

Cнижение валюты баланса в первую очередь обусловлено оттоком средств физических лиц, который привел к сокращению ресурсной базы банка. В активной части баланса основное сокращение коснулось статей портфеля ценных бумаг и высоколиквидных активов.

Структура пассивов кредитной организации слабо диверсифицирована по источникам привлечения и отличается крайне высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 64,1% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах не изменилась (64,1%), при этом их номинальный объем сократился на 531,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах сократилась c 16,4% до 15,6%, при этом их номинальный объем сократился на 365,2 млн рублей;

• на отчетную дату кредитная организация не имеет привлеченных средств от банков;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.03.2018 составил 2,8 млрд рублей, с начала года данный показатель сократился на 6,7% (или 204,2 млн рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 9,2% и 90,8% соответственно. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется с запасом, составляя 13,51% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью вложений в ценные бумаги, которая на отчетную дату формирует 42,4% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.03.2018 составляют 78% и 22% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля совокупного кредитного портфеля увеличилась c 29,1% до 30,3%, при этом их номинальный объем увеличился на 133,4 млн рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 42,9% до 42,4%, при этом их номинальный объем сократился на 512,3 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов сократилась c 5,6% до 5,3%, при этом их номинальный объем сократился на 146,7 млн рублей;

• доля высоколиквидных активов сократилась c 13% до 12,1%, при этом их номинальный объем сократился на 390 млн рублей;

• доля основных средств увеличилась c 3,1% до 3,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 78,2 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 6,2% до 6,4%, при этом их номинальный объем увеличился на 10,4 млн рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 9,4 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 133,4 млн рублей (или 1,4%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 95,4%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 63,9%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 27,5% до 26,8%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 40,5%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 4,8 млрд рублей (51,4% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация выступает исключительно нетто-кредитором. Объем размещенных средств на 01.03.2018 составляет 1,6 млрд рублей, из которых 1,5 млрд рублей приходится на средства, размещенные на депозите в ЦБ РФ. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 225,7 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 230,7 млн рублей. По итогам двух месяцев 2018 года кредитная организация демонстрирует убыток в размере 72 млн рублей.

Совет директоров: Савелий Пономаренко (председатель), Сергей Передрий, Сергей Дарькин, Светлана Овчарук, Андрей Багаев, Маргарита Ижокина, Виктор Белкин, Анна Хмарук, Илья Стегний.

Правление: Сергей Белавин (председатель), Денис Кожаев, Александра Максимова, Денис Веселов, Анна Талызина, Ангелина Ковтанюк (главный бухгалтер).

