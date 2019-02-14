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Максимальный

Приморье,

Приморье вклад

Все вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 31 дня

Основные характеристики

  • выплата процентов: ежемесячно
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
Вклад
Доход
Мой доход
0
Ставка
6,85%

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Детальный расчет
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
  • CNY
31 день 91 день 181 день 385 дней
от 1 ₽ 6,2 6,5 6,85 6,85
31 день 91 день 181 день 385 дней
от 1 $ 1 2 2,3 2,5
31 день 91 день 181 день 385 дней
от 1 € 0,01 0,1 0,15 0,25
31 день 91 день 181 день 385 дней
от 1 ¥ 0,3 0,5 1 1,5

минимальная сумма вклада не ограничена

Параметры вклада
Выплата процентов
ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
Капитализация
ежемесячно по выбору клиента
Пополнение
возможно, но есть ограничения:
  • срок внесения пополнения
  • пополнение вклада на 31 день не предусмотрено;
  • на 91 день - допускается в течение первых 30 дней;
  • на 181 или 385 дней - в течение первых 60 дней после оформления договора
Частичное снятие
невозможно
Досрочное расторжение
на льготных условиях

по вкладам на 181 и 385 дней; ставка устанавливается в зависимости от фактического срока нахождения средств в банке (до 4,87% в рублях, до 0,7% в долларах, до 0,1% в евро, до 0,67% в китайских юанях)

Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
30.01.2019 16:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 7 городах России
11 456
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 10
Банкоматы 66
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Телефоны
(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт
(423) 909-00-11 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт

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