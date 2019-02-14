Максимальный
Приморье,
Приморье вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
до 6,85%
Сумма
от 1 ₽
Срок
от 31 дня
Основные характеристики
- выплата процентов: ежемесячно
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
Вклад
Доход
Налог
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0 ₽
Ставка
6,85%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
- CNY
|31 день
|91 день
|181 день
|385 дней
|от 1 ₽
|6,2
|6,5
|6,85
|6,85
|31 день
|91 день
|181 день
|385 дней
|от 1 $
|1
|2
|2,3
|2,5
|31 день
|91 день
|181 день
|385 дней
|от 1 €
|0,01
|0,1
|0,15
|0,25
|31 день
|91 день
|181 день
|385 дней
|от 1 ¥
|0,3
|0,5
|1
|1,5
минимальная сумма вклада не ограничена
Параметры вклада
- Выплата процентов
- ежемесячно на текущий счёт или на счёт банковской карты
- Капитализация
- ежемесячно по выбору клиента
- Пополнение
-
возможно, но есть ограничения:
- срок внесения пополнения
- пополнение вклада на 31 день не предусмотрено;
- на 91 день - допускается в течение первых 30 дней;
- на 181 или 385 дней - в течение первых 60 дней после оформления договора
- Частичное снятие
- невозможно
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
по вкладам на 181 и 385 дней; ставка устанавливается в зависимости от фактического срока нахождения средств в банке (до 4,87% в рублях, до 0,7% в долларах, до 0,1% в евро, до 0,67% в китайских юанях)
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Максимальный» в 7 городах России
11 456
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
- Адрес
- 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт(423) 909-00-11 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт
Специальные предложения
по вкладам
Для посетителей Банки.ру
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