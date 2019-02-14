Управляемый
Приморье,
Приморье вкладВсе вклады банка
Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
385 дней
Основные характеристики
- выплата процентов: в конце срока
- капитализация
- льготное расторжение
- пополнение
- частичное снятие
Вклад
Доход
Налог
Мой доход
1 954 ₽
Ставка
6%
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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
- RUB
- USD
- EUR
|385 дней
|от 30 000 ₽
|6
|385 дней
|от 500 $
|2
|385 дней
|от 500 €
|0,15
минимальная сумма вклада составляет 500 рублей для лиц, достигших возраста 54 года и шести месяцев (женщины), 59 лет и шести месяцев (мужчины) или при предъявлении пенсионного удостоверения
Параметры вклада
- Выплата процентов
- в конце срока
- Капитализация
- ежемесячно
- Пополнение
- возможно
- Частичное снятие
-
возможно
если сумма начисленных процентов больше минимальной суммы вклада, то неснижаемый остаток приравнивается к сумме начисленных процентов
- Минимальный неснижаемый остаток
- равен минимальной сумме вклада
- Досрочное расторжение
-
на льготных условиях
- до 180 дней - по ставке 0,01%;
- с 181 по 384 день - по ставке 4,33% в рублях, 0,6% в долларах и 0,1% в евро
- Автопролонгация
- возможна
- Открытие вклада online
- возможно через интернет-банк
- Дата актуализации
- 30.01.2019 16:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 7 городах России
4 898
Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
- Адрес
- 690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
- Отделения и банкоматы
-
в вашем городе Владивосток
- Телефоны
-
(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт(423) 909-00-11 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт
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|Максимальный
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