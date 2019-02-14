минимальная сумма вклада составляет 500 рублей для лиц, достигших возраста 54 года и шести месяцев (женщины), 59 лет и шести месяцев (мужчины) или при предъявлении пенсионного удостоверения

Параметры вклада Выплата процентов в конце срока Капитализация ежемесячно Пополнение возможно Частичное снятие возможно если сумма начисленных процентов больше минимальной суммы вклада, то неснижаемый остаток приравнивается к сумме начисленных процентов Минимальный неснижаемый остаток равен минимальной сумме вклада Досрочное расторжение на льготных условиях до 180 дней - по ставке 0,01%;

с 181 по 384 день - по ставке 4,33% в рублях, 0,6% в долларах и 0,1% в евро Автопролонгация возможна Открытие вклада online возможно через интернет-банк Дата актуализации 30.01.2019 16:14

Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.