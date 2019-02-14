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Управляемый

Приморье,

Приморье вклад

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Валюта
RUB USD EUR
Ставка
6,00%
Сумма
от 30 000 ₽
Срок
385 дней

Основные характеристики

  • выплата процентов: в конце срока
  • капитализация
  • льготное расторжение
  • пополнение
  • частичное снятие
Вклад
Доход
Мой доход
1 954
Ставка
6%

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Таблица ставок
значение ставок указано в процентах годовых
Валюта вклада:
  • RUB
  • USD
  • EUR
385 дней
от 30 000 ₽ 6
385 дней
от 500 $ 2
385 дней
от 500 € 0,15

минимальная сумма вклада составляет 500 рублей для лиц, достигших возраста 54 года и шести месяцев (женщины), 59 лет и шести месяцев (мужчины) или при предъявлении пенсионного удостоверения

Параметры вклада
Выплата процентов
в конце срока
Капитализация
ежемесячно
Пополнение
возможно
Частичное снятие
возможно

если сумма начисленных процентов больше минимальной суммы вклада, то неснижаемый остаток приравнивается к сумме начисленных процентов

Минимальный неснижаемый остаток
равен минимальной сумме вклада
Досрочное расторжение
на льготных условиях
  • до 180 дней - по ставке 0,01%;
  • с 181 по 384 день - по ставке 4,33% в рублях, 0,6% в долларах и 0,1% в евро
Автопролонгация
возможна
Открытие вклада online
возможно через интернет-банк
Дата актуализации
30.01.2019 16:14
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
Вклад «Управляемый» в 7 городах России
4 898
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 10
Банкоматы 66
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Телефоны
(423) 240-79-15 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт
(423) 909-00-11 — круглосуточная служба поддержки держателей пластиковых карт

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