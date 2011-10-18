Дебетовая карта в каком-либо банке сегодня оформлена практически у каждого жителя нашей страны. Это может быть зарплатная карта, пенсионная карта или пластик, выданный для удобного погашения кредита. Кроме того, сегодня дебетовые карты в ВЭБ.РФ служат альтернативой вкладу, поскольку позволяют получать процент на остаток собственных средств на счете (есть ли данная опция у выбранного вами варианта, вы можете уточнить на карточке банковского продукта). Открыть дебетовую карту можно как в ВЭБ.РФ, так и дистанционно. Чтобы сэкономить время, потраченное на посещение ВЭБ.РФ, проще всего заказать карту через Интернет, есть ли по выбранному продукту возможность такого оформления, вы можете уточнить на его карточке. Сделать это можно в том числе на нашем портале. Перед тем как приступить к оформлению карты, мы рекомендуем ознакомиться с ее основными особенностями по тарифам: стоимостью выпуска и годового обслуживания, платой за снятие наличных, величиной процентов, начисляемых на остаток на счете.

