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Дебетовые карты в банке «Форштадт — Московский офис»

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в банке «Форштадт — Московский офис». Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

5 дебетовых карт

Виртуальная
Visa Virtual (Virtuon)
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 59 нет нет
доллар США нет 2 нет нет
евро нет 2 нет нет
Дебетовая
Visa Classic
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 - 1 100 нет нет
доллар США нет 15 - 38 нет нет
евро нет 15 - 38 нет нет
Дебетовая Gold
Visa Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 300 - 6 000 нет нет
доллар США нет 70 - 195 нет нет
евро нет 70 - 195 нет нет
Дебетовая Мир
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 500 - 1 100 нет нет
Пенсионная
Мир
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль до 5% 0 нет нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.
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