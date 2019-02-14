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Приморье, дебетовая карта Все дебетовые карты банка

Дебетовая

MasterCard Standard — Приморье
Основные характеристики
  • стоимость обслуживания 650 ₽
  • cash back 10%
Заявка недоступна
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Обслуживание карты
Тип карты
  • Mastercard Standard
Технологические особенности
  • чип
  • бесконтактные платежи (PayPass)
Cash Back
10%

10% за покупки в категориях "Флористика", "Кинотеатры" и в Кондитерском магазине «Лакомка» (акция с 12.02.2019 по 13.03.2019); сash-back выплачивается общей суммой на карточный счет в апреле 2019 г.

Выпуск и обслуживание
650 ₽

со 2-го года: 500 руб.

  • 150 руб. за выпуск;
  • 500 руб. в год за обслуживание
Снятие наличных в банкоматах банка

0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше

Снятие наличных в ПВН банка

0% - до 100 000 руб. в месяц; 1% - от 100 001 до 300 000 руб. в месяц; 2% - от 300 001 руб. и выше

Снятие наличных в банкоматах других банков
  • 1,5% + 0,15 евро (эквивалент) - до 300 000 руб. в месяц; 2%+0,15 евро - от 300 001 руб. в месяц - на территории РФ;
  • 0,8% + 4 евро (эквивалент) - до 100 000 руб. в месяц; 1%+4 долл. - от 100 001 до 300 001 руб. в месяц; 2%+4 долл. - от 300 001 руб. в месяц - за пределами РФ
Снятие наличных в ПВН других банков

2%, мин. 150 руб.

Лимиты по операциям
снятие наличных: 150 000 руб. в сутки, 1 900 000 руб. в месяц
Дополнительная информация
  • СМС-информирование - 59 руб. в месяц;
  • услуга Интернет-банк - 50 руб. в месяц;
  • предоставление пакета дополнительных услуг (СМС-информирование, Интернет-банк, Мобильный банк) - 89 руб. в месяц;
  • запрос баланса в банкоматах стороннего банка - 25 руб. за запрос
Требования к держателю карты
Возраст
от 18 лет
Регистрация
в регионе получения карты:
  • не требуется
в регионе присутствия банка:
  • не требуется
Экспертиза
Плюсы
  • карта с технологией PayPass
Минусы
  • взимание платы за выпуск карты дополнительно к стоимости обслуживания;
  • наличие комиссии за снятие в банкоматах / ПВН банка свыше 100 000 руб. в месяц
Дата актуализации
14.02.2019 10:28
Валюта счета:
  • российский рубль
  • доллар США
  • евро
Заключение экспертов портала Банки.ру о преимуществах и недостатках банковских продуктов, выявленных по результатам исследования рынка.
Условия и ставки действуют для города, где зарегистрирован головной офис банка/филиала. Информация о других подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, может быть получена в соответствующих отделениях банка или по телефону его справочной службы.
Дебетовая карта «Дебетовая» в 7 городах России
5 839
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Справочная информация
ПАО «Акционерный коммерческий банк «Приморье»
Адрес
690990, Приморский край, г. Владивосток, ул. Светланская, д. 47
Отделения и банкоматы
в вашем городе Владивосток
Отделения 10
Банкоматы 66
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