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Дебетовые карты в Экспобанке

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Условия открытия и стоимость обслуживания дебетовой карты в Экспобанке. Подобрать и оформить заявку на банковскую карту онлайн через интернет.

4 дебетовые карты

Mastercard World «Актив Cashback» — Экспобанк
Актив Cashback
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 3 500 есть нет
доллар США нет 53 есть нет
евро нет 47 есть нет
Mastercard Gold — Экспобанк
Престиж-Ультра
Mastercard Gold
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль нет 2 200 нет нет
доллар США нет 35 нет нет
евро нет 30 нет нет
Mastercard World «Автокарта Forsage» — Экспобанк
Форсаж lite
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 - 1 800 есть нет
Mastercard World «Автокарта Forsage» — Экспобанк
Форсаж lite Экспресс
Mastercard World
Валюта Проценты на остаток Стоимость обслуживания Cash Back Бонусы
российский рубль 4% 0 - 3 000 есть нет
Указанные условия и ставки действуют для головного офиса банка либо центрального представительства банка в регионе. Информацию о конкретных подразделениях банка, в которых реализована возможность предоставления данного продукта, можно получить в офисах банка или по телефонам его справочной службы.

Отзывы о дебетовых картах Экспобанка

Оценка: 5 Не засчитана
Прекрасное обсуживание! Лучше нигде не встречал. Персональный менеджер Лариса Руденок не только отличный менеджер и красивая девушка, но еще и прекрасный профессионал. У меня такое... Весь отзыв
Все отзывы
6 832

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