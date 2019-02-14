Справка Banki.ru

Банк был зарегистрирован в 1994 году как «Искол-Банк». В 1997 году переименован в «Экспобанк». В 2005 году стал частью банковского холдинга, состоящего из управляющей компании «Петропавловск Финанс», Азиатско-Тихоокеанского Банка, Колыма-Банка (см. «Книгу памяти»), Магаданского Банка (см. «Книгу памяти»), ООО «Экспо-Лизинг» и страховой компании «Гелиос-Резерв». В декабре 2005 года стопроцентную долю в капитале банка получила управляющая компания холдинга — ООО «Петропавловск Финанс». Конечными бенефициарами Экспобанка тогда являлись в равных долях (по 50%) Андрей Вдовин и член совета директоров Кирилл Якубовский. Основатели золотодобывающей компании Peter Hambro Mining (ныне группа компаний «Петропавловск», основной актив которой — ОАО «Покровский рудник») британец Питер Хамбро и россиянин Павел Масловский имели опционы на покупку 50% долей (по 25%).

3 марта 2008 года было объявлено о покупке 100% долей Экспобанка британским Barclays Bank за 745 млн долларов США (коэффициент 4 к капиталу). Считается, что столь значительная премия к капиталу была обоснована сильными конкурентными позициями Экспобанка в процессинговом и эквайринговом бизнесе. В ноябре того же года российская кредитная организация получила новое наименование — ООО «Барклайс Банк».

Летом 2010 года розничная направленность банка изменилась — вместо региональной экспансии он сосредоточился на доходах от розницы, были проданы и закрыты некоторые офисы, территориальный приоритет был отдан Москве и Санкт-Петербургу, а целевой группой стали представители среднего класса и обеспеченные клиенты. Однако уже в начале 2011 года Барклайс Банк был выставлен на продажу. Наиболее вероятным покупателем называли казахстанский Казкоммерцбанк, чуть позже — банк «Ренессанс Капитал». В итоге российский Барклайс Банк приобрел известный банкир Игорь Ким с партнерами, которые уже в начале 2012 года вернули кредитной организации прежнее название — ООО «Экспобанк». В сентябре 2012 года состоялась сделка по приобретению Экспобанком 100% акций ОАО «Сиббизнесбанк». Также 6 декабря 2012 года между участниками ООО «КБ «Стромкомбанк» и Экспобанка были достигнуты принципиальные договоренности о консолидации активов и передаче контроля. 7 марта 2013 года завершился процесс присоединения к Экспобанку Стромкомбанка, который продолжил свою работу в качестве филиала Экспобанка в Красноярске.

Осенью 2014 года стало известно о закрытии Экспобанком сделки по приобретению чешского банка LBBW Bank CZ у немецкого Земельного банка земли Баден-Вюртемберг (LBBW). Сделка получила все необходимые одобрения от Национального банка Чехии и ЦБ России. Таким образом, в настоящее время Экспобанк является стопроцентным владельцем LBBW Bank CZ. По информации банка, данная сделка соответствует стратегии банка, направленной на создание международной частной финансовой структуры. В октябре 2014 года LBBW был переименован в Expobank CZ. В конце 2014 года владельцами Expobank CZ стали бенефициары российского Экспобанка.

В марте 2015 года было объявлено о приобретении Экспобанком якутского МАК-Банка у алмазодыбывающей компании «АЛРОСА». В июне 2015 года якутский банк был присоединен к Экспобанку.

В апреле 2016 года была успешно закрыта еще одна сделка — по покупке 100% акций ЗАО «Королевский Банк Шотландии». В мае того же года купленный фининститут был переименован в АО «Банк «Экспо Финанс». Одновременно основной акционер Экспобанка Игорь Ким приобрел «дочку» Королевского Банка Шотландии в Казахстане — RBS Kazakhstan.

В начале ноября 2016 года на рынке появилась информация о том, что Игорь Ким покупает еще один европейский банк — сербский Marfin Bank Beograd. Договор о приобретении был подписан между подконтрольным г-ну Киму чешским Expobank и кипрским Cyprus Popular Bank (Laiki). В рамках сделки Expobank должен был получить 99,09% в акционерном капитале сербского банка и 72,5% привилегированных акций Marfin Bank. Сам Игорь Ким заявил на встрече журналистам, что изучает различные возможности покупки европейских банков и страховых компаний, а также не исключает вероятности приобретения и российских кредитных организаций. В начале марта 2017 года г-н Ким сообщил о закрытии сделки по приобретению сербского Marfin Bank.

В октябре 2017 года Экспобанк подписал соглашение с турецким Yapi ve Kredi Bankasi A. S. о покупке 100% акций Япы Креди Банк Москва. Планировалось, что сделка будет закрыта к концу 2017 года после получения необходимых согласований ЦБ РФ.

В настоящее время собственниками Экспобанка выступают председатель совета директоров Игорь Ким (69,36%), один из бенефициаров АО «Группа ГМС» Герман Цой (17,63%), Кирилл Нифонтов (2,75%). До недавнего времени доля в 8,76% принадлежала единственному владельцу ОАО «ДСК «Автобан» и депутату Думы Ханты-Мансийского автономного округа Алексею Андрееву, входившему также в состав совета директоров кредитной организации. На текущий момент доля в 8,76% находится под контролем самого банка. Оставшиеся акции распределены между миноритариями.

Головной офис Экспобанка расположен в Москве. Сеть подразделений включает в себя 15 офисов и филиалов в десяти российских городах — Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Екатеринбурге, Перми, Кемерово, Сургуте, Красноярске, Уфе и Южно-Сахалинске. Собственная сеть банкоматов насчитывает 16 устройств.

В настоящее время Экспобанк выступает головной компанией банковской группы, в состав которой к концу первого полугодия 2017 года также входила компания Expo Capital Designated Activity Company (прежнее название — Expo Capital Limited), осуществляющая деятельность по размещению долговых ценных бумаг Экспобанка на Венской фондовой бирже. По состоянию на 30 сентября 2018 года в банковской группе было занято 629 сотрудников (на 31 декабря 2017 года — 619 сотрудников).

Приоритетным направлением своей деятельности фининститут называет комплексное обслуживание корпоративных и состоятельных частных клиентов, а также сделки по покупке и консолидации банковских активов. Клиенты банка — около 7 тыс. компаний и более 36 тыс. частных лиц.

Корпоративным клиентам предлагается следующий набор банковских продуктов и услуг: кредитование, корпоративные карты и зарплатные проекты, эквайринг, валютный контроль, сделки M&A и инвестиционно-банковские услуги, размещение средств на депозиты, РКО, брокерские и депозитарные услуги, дистанционное обслуживание, реализация непрофильного имущества, сервис проверки контрагентов и прочее.

Частным лицам фининститут предлагает вклады, кредиты, банковские карты MasterCard, инвестиционные услуги, сервисы дистанционного обслуживания, аренду сейфовых ячеек, денежные переводы («Золотая Корона» и Western Union). Состоятельным клиентам доступна отдельная линейка премиальных продуктов и услуг под брендом «Экспобанк Премьер»: дебетовые и кредитные карты, вклады и сберегательные сертификаты, потребительские кредиты и брокерское обслуживание.

Объем нетто-активов кредитной организации увеличился с начала года на 29,9% (или 18,3 млрд рублей), составив 79,6 млрд рублей на 01.11.2018.

Рост валюты баланса в первую очередь обусловлен притоком средств юридических лиц, который привел к увеличению ресурсной базы банка. В активной части баланса вновь привлеченные средства были преимущественно направлены на увеличение объема совокупного кредитного портфеля и выданных МБК.

Структура пассивов кредитной организации удовлетворительно диверсифицирована по источникам привлечения и отличается высокой зависимостью от средств физических лиц, доля которых на отчетную дату составила 39,8% от общего объема нетто-пассивов кредитной организации. За рассмотренный период структура пассивов претерпела следующие изменения:

• доля привлеченных средств физических лиц в пассивах сократилась c 50,1% до 39,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 963,2 млн рублей;

• доля привлеченных средств юридических лиц в пассивах увеличилась c 20,1% до 32%, при этом их номинальный объем увеличился на 13,1 млрд рублей;

• доля привлеченных от банков средств в пассивах сократилась c 6% до 3,5%, при этом их номинальный объем сократился на 848,6 млн рублей;

• на отчетную дату доля собственных выпущенных ценных бумаг минимальна (менее 1%).

Объем собственных средств кредитной организации на 01.11.2018 составил 14,4 млрд рублей, с начала года данный показатель увеличился на 41,4% (или 4,2 млрд рублей). Доли собственных и привлеченных средств на отчетную дату составляют 18,1% и 81,9% соответственно. Стоит отметить, что в состав капитала включена субординированная задолженность, остаточная стоимость которой на отчетную дату составляет 657,7 млн рублей. Норматив достаточности собственных средств (Н1.0) на отчетную дату выполняется со значительным запасом, составляя 15,53% (при минимуме в 8%).

Основной объем активов кредитной организации приходится на статью кредитного портфеля, которая на отчетную дату формирует 44,8% нетто-активов. Доли активов, приносящих процентные доходы, и прочих активов на 01.11.2018 составляют 85% и 15% соответственно.

За рассмотренный период структура активов претерпела следующие изменения:

• доля вложений в совокупный кредитный портфель увеличилась c 34,1% до 44,8%, при этом их номинальный объем увеличился на 14,8 млрд рублей;

• доля вложений в портфель ценных бумаг сократилась c 37,4% до 28,1%, при этом их номинальный объем сократился на 606,8 млн рублей;

• доля выданных межбанковских кредитов увеличилась c 11,7% до 14,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 4,5 млрд рублей;

• доля высоколиквидных активов не изменилась (5,6%), при этом их номинальный объем увеличился на 965,8 млн рублей;

• доля основных средств сократилась c 3,1% до 2,7%, при этом их номинальный объем увеличился на 237,4 млн рублей;

• доля прочих активов увеличилась c 2,6% до 4,2%, при этом их номинальный объем увеличился на 1,7 млрд рублей.

На отчетную дату величина совокупного кредитного портфеля финучреждения составляет 35,6 млрд рублей. С начала года его объем увеличился на 14,8 млрд рублей (или 70,7%). Основная доля в составе кредитного портфеля приходится на ссуды, предоставленные юридическим лицам, — 66,7%. Кредитный портфель преимущественно долгосрочный: доля кредитов, выданных на срок свыше одного года, составляет 79,6%. За анализируемый период уровень просроченной задолженности по совокупному портфелю сократился с 2,2% до 1,9%. При этом уровень резервирования по кредитному портфелю составляет 2,6%, что полностью покрывает величину просроченной задолженности. Стоимость имущества, переданного в залог в качестве обеспечения по ссудам, составляет 42,3 млрд рублей (118,8% от величины кредитного портфеля).

На межбанковском рынке кредитная организация работает в обе стороны. Объем размещенных средств на 01.11.2018 составляет 11,7 млрд рублей. Объем привлеченных средств на 01.11.2018 составляет 2,8 млрд рублей. На валютном рынке финучреждение проявляет умеренную активность, обороты по конверсионным операциям по итогам последнего месяца находятся на уровне 19,5 млрд рублей.

Согласно данным отчетности по РСБУ, по итогам 2017 года кредитная организация получила прибыль в размере 1,8 млрд рублей. По итогам кредитная организация демонстрирует прибыль в размере 1,2 млрд рублей.

Совет директоров: Игорь Ким (председатель), Вадим Сорокин, Джон Макнотон, Кирилл Нифонтов, Герман Цой.

Правление: Алексей Санников (председатель), Ольга Пугачева, Дмитрий Ганушкин, Алексей Федоткин, Виктория Кандаурова, Олег Новолодский, Андрей Шалимов.

Информационно-аналитический отдел Банки.ру

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