​Игорь Ким закрыл сделку по продаже AS Expobank в Латвии

Международный инвестор и банкир Игорь Ким закрыл сделку по продаже акций латвийского AS Expobank банку Signet. Сделка завершилась 26 января после получения разрешения от Комиссии рынка финансов и капитала (КРФК) и Европейского центрального банка, сообщили в Экспобанке.



«Мы рады, что можем доверить актив квалифицированному и опытному партнеру. В свою очередь мы планируем аллоцировать капитал в развитие российского Экспобанка, а также новые проекты в Азии», — отметил председатель совета директоров и основной акционер Экспобанка Игорь Ким.



Signet Bank — частный латвийский банк, который сконцентрирован на обслуживании предпринимателей и принадлежащих им компаний с акцентом на качестве обслуживания клиентов и структурирование инвестиционных проектов.

Как уточнили в Экспобанке, Signet планирует завершить процесс объединения с AS Expobank в 2022 году. Объединенный банк продолжит работать под брендом Signet Bank в рамках принятой стратегии. До момента объединения Signet Bank и AS Expobank продолжат работать как отдельные кредитные учреждения, поэтому никаких изменений в повседневной работе и обслуживании клиентов не произойдет.

«Сделка приобретения АS Expobank укрепит позиции Signet Bank на местном рынке, позволит увеличить объемы бизнеса и получить дополнительную инфраструктуру для дальнейшего успешного развития. Банковский сектор Латвии переживает эволюцию, в рамках которой мы видим возможности консолидации банковского сектора Латвии, чтобы создать еще более мощный банк с местным капиталом, который предложит местным предпринимателям широкий спектр услуг и финансовых решений», — отметил председатель правления Signet Bank Робертс Иделсонс.

